Am Montag haben sich rund 40 Aktivisten vor dem Heim an der Hubertusstraße in Pieschen versammelt, um gegen eine „Zwangsumsiedlung“ der dort untergebrachten Wohnungslosen zu demonstrieren. Die Bewohner sollen nach Aussagen der Aktivisten in den kommenden Tagen in das Heim nach Klotzsche umgesiedelt werden.

Kaufmann : „Die Bewohner wurden persönlich informiert“

Nun hat Sozialbürgermeistern Kristin Klaudia Kaufmann (Linke) auf die Vorwürfe reagiert. So sollen 20 der 43 Wohnungslosen nicht in den kommenden Tagen, sondern ohnehin erst in den kommenden Wochen nach Klotzsche umziehen. „Das haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialamts in den vergangenen Wochen mit den betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Einrichtungsleitungen vor Ort abgestimmt. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden persönlich informiert“, teilt Kaufmann schriftlich auf DNN-Anfrage mit.

Wohnungslose dürfen Heimen zugewiesen werden

Ein Grund für die geplanten Umzüge sei das Wohnungsnotfallhilfekonzept, welches der Stadtrat am 20. September 2018 beschlossen hat. Darin ist unter anderem eine Verbesserung der Unterbringung von wohnungslosen Menschen vorgesehen. Ein weiterer Grund ist die Sanierung des Übergangsheims am Emerich-Ambros-Ufer 59. Dieses muss bis September geräumt werden. Die dortigen Bewohner sollen die frei werdenden Plätze an der Hubertusstraße erhalten. Kaufmann verweist an der Stelle auf das Recht des Sozialamts, Personen einem Heim zuzuweisen. Dies ist in der Satzung für die Unterbringung besonderer Bedarfsgruppen festgelegt. „Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme oder einen dauerhaften Verbleib in einer bestimmten Einrichtung oder in Räumen bestimmter Art und Größe besteht nicht“, schreibt die Sozialbürgermeisterin.

Unterbringung in Klotzsche ist barrierefrei

Das Heim in Klotzsche richtet sich laut Kaufmann mit seinen baulichen und konzeptionellen Bedingungen besonders an Personen mit „eingeschränkter Alltagskompetenz“. Außerdem sei das Wohnheim speziell für Rollstuhlnutzende geeignet, da es barrierefrei ausgebaut ist. „Anhand bestimmter Kriterien wurden 20 Wohnungslose, die bislang im Übergangswohnheim „ Hubertusstraße 36c“ wohnten, ermittelt. Mit ihnen wurde der Umzug in das Objekt „Zur Wetterwarte 34“ besprochen. Die Abstimmung erfolgte in enger Kooperation mit der Einrichtungsleitung“, erklärt Kaufmann.

Bewohner René äußerte im Gespräch mit den DNN am Montag unter anderem die Sorge, dass es vor Ort in Klotzsche keine barrierefreien Haltestellen gibt. Wie Sozialbürgermeisterin Kaufmann erklärt, wird die nächstgelegene Haltestelle aktuell barrierefrei ausgebaut. Bis die Arbeiten an der Straße abgeschlossen sind, bringt ein Shuttlebus der Dresdner Verkehrsbetriebe täglich im Stundentakt die Betroffenen zwischen 7.45 und 17.45 Uhr zur barrierefreien Haltestelle Arkonastraße. Dort befinde sich eine Einkaufsmöglichkeit. Sonstige Anbindungsmöglichkeiten an den öffentlichen Nahverkehr haben die Bewohner in Klotzsche an der Straßenbahnhaltestelle Industriepark Klotzsche, für Rollstuhlfahrende gibt es hier eine Rampe.

Weniger Wohnungslose in Dresden

Bevor das Heim in Klotzsche zum Übergangsheim für Wohnungslose barrierefrei ausgebaut wurde, war es für die Unterbringung von Asylsuchenden im August und September 2016 gedacht. Allerdings gab es letztendlich keinen Bedarf dafür. Aktuell sind 290 Menschen in Dresden obdachlos (Stand Ende Juni 2019). Damit ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 18 gesunken.

