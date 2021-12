Dresden

Erst im Sommer hatte die Verwaltungsspitze um Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf einer Klausur in Cottbus beschlossen, die Stadtteile mit „besonderen Entwicklungsbedarfen“ stärker in den Fokus zu nehmen – und Prohlis zum Pilotprojekt erklärt. Dass in dem Plattenbauviertel tatsächlich Handlungsbedarf besteht, darin sind sich die allermeisten Politiker weitgehend einig. Nur die Frage über das Wie sorgt für Wirbel.

Nur wenige Monate nach der Klausur wollte die Stadt jetzt Nägel mit Köpfen machen, mittels externer Experten und verschiedener Beteiligungsformate einen „Masterplan Prohlis“ erstellen lassen, quasi ein Leitbild, aus dem sich dann die verschiedenen Maßnahmen ableiten, mit denen der Stadtteil und verschiedene Projekte vorangebracht werden sollen. Allein für das Erstellen des Konzepts hat die Stadt Kosten in Höhe von 100 000 Euro veranschlagt. Die Hälfte, so zunächst der Plan, kommt direkt aus den Kassen des Bürgermeisteramtes, die anderen 50 000 Euro aus dem Stadtbezirksbudget Prohlis. Jeder Stadtbezirksbeirat in Dresden verfügt über ein solches Budget – um damit Projekte in den Stadtteilen in Eigenregie befördern zu können.

Die entsprechende Beschlussvorlage zu diesem Finanzierungsmodell landete am Montag auf der Tagesordnung des Stadtbezirksbeirats Prohlis und sorgte dort prompt für reichlich Zoff. Am Ende lehnte die Mehrheit der anwesenden Räte zwar nicht das Anliegen des Masterplans, wohl aber dessen Co-Finanzierung ab – mit den Stimmen von Linken, SPD und AfD. OB Hilbert, so hieß es im Anschluss von SPD, Linken und Grünen (letztere waren mit Blick auf die hohe Inzidenz und wegen der Sorge vor unnötigen Ansteckungen der Sitzung fern geblieben), müsse die Finanzierung seiner Projekte selbst sicher stellen. Der Masterplan sei, so der Vorwurf von Grün-Rot-Rot, in erster Linie „Hilberts Wahlkampfprojekt“.

Kritik von SPD, Linken und Grünen

Die Prohliser SPD-Stadtbezirksbeirätin Dorothée Marth betonte, sich seit Jahren für Prohlis zu engagieren, Ansprechpartnerin für Menschen und Initiativen zu sein, soziale Projekte zu unterstützen. „Aber ich lasse mich von Oberbürgermeister Hilbert nicht für billige und inhaltslose Aktionen eines vorgezogenen Oberbürgermeisterwahlkampfes instrumentalisieren. Denn mehr ist der Masterplan Prohlis für mich nicht“, so die Sozialdemokratin.

Auch die Linken zeigten sich skeptisch.„Ich wehre mich gegen Projekte, die durch die Verwaltung, ohne die Beteiligung der Menschen in Prohlis erdacht und mit so hohen Summen beschlossen werden sollen, in einer Hauruckaktion mitten in einer Pandemie“, sagte Linken-Stadtbezirksbeirat Florian Berndt.

Ersetzungsantrag scheitert

„Es gibt in Prohlis zahlreiche un­terstützenswerte Projekte, die nicht auskömmlich oder nur zeitlich befristet finanziert sind und oftmals an den vom Stadtbezirksamt aufgebauten Hürden für eine Stadtbezirksförderung scheitern“, erklärte im Nachgang Julia Günther von den Grünen. Um die Sicherung der Jugendhilfe, der Gemeinwesenarbeit und der Seniorenarbeit müsse für jeden Haushalt aufs Neue gekämpft werden: „Mit 100 000 Euro kann in Prohlis viel Neues geschaffen werden, eine bloße Image-Kampagne hilft dem Stadtteil nicht weiter.“

In einem gemeinsamen Ersetzungsantrag hatten SPD, Linke und Grüne schließlich unter anderem gefordert, mehr Beteiligungsformate in das Projekt zu integrieren und zusätzliche personelle Ressourcen im Stadtbezirksamt dafür zu sichern – ohne Gelder aus dem Prohliser Budget. Doch auch dieser Ersetzungsantrag fand keine Mehrheit, lediglich die anwesenden Vertreter von SPD und Linken stimmen dafür.

Union sieht vertane Chance

Die Union wertete das Abstimmungsergebnis indes als vertane Chance. Der Prohliser CDU-Stadtbezirksbeirat Mario Schmidt kritisierte das Votum: „Die Parteien, die bei jeder Gelegenheit betonen, wie wichtig ihnen Prohlis ist, haben gezeigt, dass es sich dabei nur um Lippenbekenntnisse handelt“, erklärte Mario Schmidt. „Wer glaubt, den vielfältigen Herausforderungen in Prohlis könne man immer nur mit neuen Stellen in der Sozialpolitik begegnen, hat Kommunal- und Stadtteilpolitik nicht verstanden.” Den Ersetzungsantrag bezeichnete der CDU-Mann „in wesentlichen Punkten“ als rechtswidrig. Dieser sei „zu Recht abgelehnt“ worden.

Nach der Abstimmung liegt der Ball nun in jedem Fall wieder im Dresdner Rathaus bei Dirk Hilbert. Er zeigte sich nach der Ablehnung der Finanzierung enttäuscht. „Die Ablehnung des Stadtbezirksbeirates ist für mich schwer nachvollziehbar. Das Thema ist absolut wichtig, hier geht es um die Menschen und das Zusammenleben in unserer Stadt. Das hat oberste Priorität und hier bleibe ich dran.“ Ihm gehe es um die Sache: „Politische Befindlichkeiten und aufkeimender Wahlkampf sind hier kein guter Ratgeber. Wir werden eine Finanzierungsmöglichkeit finden.“

