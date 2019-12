Streit um Kunst in Dresden – Rentner wegen „Gefangenenbefreiung“ vor Gericht

Dresden

Eine Skulptur auf dem Neumarkt, in unmittelbarer Nähe zur Frauenkirche erregte 2017 die Gemüter: Das „Denkmal für den permanenten Neuanfang“ zeigte Objektcollagen auf einer Hebebühne. Für die einen war es eine Bereicherung. Andere hatten kein Verständnis dafür: „Ist das Kunst oder kann das auf den Neumarkt“ hieß es damals.

Zur Einweihung am 25. April kochten die Emotionen hoch, die Stimmung war aufgeheizt. Unter den Leuten auf dem Neumarkt war das Ehepaar O. Eigentlich sind sie gut situierte, intelligente Rentner, die sich nie etwas zuschulden kommen ließen. Doch nun mussten sie sich als Spätfolge ihres Neumarktbesuchs wegen Gefangenenbefreiung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte im Amtsgericht verantworten. In der Verhandlung relativierte sich das Ganze.

„Das Gewaltmonopol liegt beim Staat“

Frau O. hatte im April bei der hitzigen Debatte einem Mann gegen die Schulter gestoßen. Die Polizei – die Befürworter und Gegner des Denkmals trennen und für Ruhe sorgen sollte – griff ein und wollte die Personalien der heute 64-Jährigen feststellen.

Frau O. weigerte sich, erklärte, dass man sie in Ruhe lassen solle und wollte gehen. Die Beamten hielten sie fest. Da griff ihr Ehemann ein, zog sie weg, stieß eine Polizistin zur Seite und sagte: „Komm jetzt, wir gehen. Das musst du dir nicht gefallen lassen.“

Das klingt nicht ganz so dramatisch. Nur was, wenn jeder die Aufforderungen von Polizisten negiert? „Es ging einzig und allein um die Feststellung Ihrer Personalien. Wenn Sie in eine Verkehrskontrolle kommen, sagen Sie dann auch, die Polizei geht mein Führerschein nichts an?“, fragte die Richterin.

„Man kann über politische Dinge diskutieren, sogar streiten, aber man darf keine Gewalt anwenden – sei sie auch noch so gering. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat.“ Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft wurde das Verfahren gegen Geldauflagen vorläufig eingestellt. Frau O. muss 600 Euro, Herr O. 500 Euro an die Staatskasse zahlen. Beide stimmten dem zu.

Von Monika Löffler