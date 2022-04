Dresden

Die Finanzierung von Bildungsprojekten mit ESF-Geldern bleibt in der Staatsregierung weiter umstritten. Im Dresdner Stadtrat wächst der Ärger. Das Problem ist größer als bisher bekannt.

In Dresdner Kitas sind Kinder mit besonderen Schwierigkeiten beim Lernen oder in ihrer Lebenssituation in den letzten Jahren besonders gefördert worden. Dafür stellte der Freistaat aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) Fördergelder zur Verfügung. Doch derzeit läuft gerade der Übergang zwischen zwei Förderperioden der EU. Die Finanzierung für das Programm „Kinder stärken“ läuft am 30. April aus.

Eigenbetrieb für Fortführung des Programms

Für Anschluss soll in der nächsten Förderperiode der EU gesorgt werden, damit könnte im Herbst wieder Geld fließen. Aufgrund eines Streits um die Höhe der Zuschüsse aus dem EU-Programm gibt es bislang keine Anschlusslösung und vorerst kein Geld. „Der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen befürwortet eine Weiterführung des Programms“, erklärt Eigenbetriebsleiterin Sabine Bibas gegenüber DNN. 31 Stellen gab es zuletzt im Eigenbetrieb, 1,4 Millionen Euro kostete das pro Jahr.

Doch in der schwarz-grün-roten Staatsregierung herrscht Zoff. Ausgerechnet der frühere Dresdner Bildungsbürgermeister, Hartmut Vorjohann, steht heute als Finanzminister in der Riege von Ministerpräsident Michael Kretschmer auf der Bremse. Kultusminister Christian Piwarz (alle CDU) beißt sich die Zähne aus. Auch am Dienstag gab es in der Regierung keine Einigung.

Rund 31 Millionen Euro sind in den letzten Jahren landesweit in das Programm geflossen. Für 43 Kindereinrichtungen in Dresden wurden so 30 Wochenstunden für eine Fachkraft gefördert. In diesen Kitas erhielten Kinder intensivere Betreuung. Die Kitas sprechen vom Erfolg des Programms (DNN berichteten).

Ausbau des Programms geplant

In der nächsten Förderperiode sollen in Sachsen sogar 80 Millionen Euro in das Programm fließen, 300 statt 130 Fachleute eingesetzt werden. Die Kitas sollen nach sozialen Parametern ausgewählt werden. Vorbild für diese „sozialindexbasierte“ Steuerung der Finanzströme ist – Dresden.

Hier hatte Vorjohann als Bildungsbürgermeister eine Bildungsstrategie mit genau diesem Ansatz aus der Taufe gehoben und dem Land „fehlende Systematik“ vorgeworfen. Jetzt liegt er mit dem Dresdner Landtagsabgeordneten und Minister Piwarz über Kreuz. Der Streit soll sich am Fördersatz von 95 Prozent entzünden, das Vorjohann-Haus fordert mehr Eigenanteil der Kita-Träger.

In der strittigen ESF-Förderrichtlinie geht es um viel mehr. Gelder für eine Alphabetisierungskampagne, für Schülercamps zur Vermittlung von sozialen und Lernkompetenzen sowie ein Umschulungsprojekt für Kinderbetreuung und Krankenpflege gehören ebenso dazu.

Dicke Luft im Stadtrat

Das sorgt im Stadtrat in Dresden, wo in Kürze eine OB-Wahl ins Haus steht, für dicke Luft. Linken-Stadtrat Tilo Kießling hat der Staatsregierung schon „bürokratische Schlafmützigkeit“ vorgeworfen. Für die Finanzierungslücke ab Mai wünscht er sich eine Zwischenlösung der Stadt, wenn es auf Landesebene keine Einigung gibt. „Mir geht es um die Kinder.“

Andere Stadträte halten dagegen. „Wie wir damit finanziell umgehen, falls die Lücke entsteht, müssen wir dann klären, wenn die Debatte auf Landesebene abgeschlossen ist“, sagt CDU-Stadtrat Matthias Dietze. Der Bildungspolitiker will nicht, dass die Stadt in eine Lücke springt, für die sie nicht verantwortlich ist. Die Stadt Dresden leiste zur Förderung von Kindern in problematischen Lebensverhältnissen schon mehr als sie müsste. Bei einer städtischen Zwischenlösung müsste schließlich auch gesagt werden, wo das Geld herkommt und wem es weggenommen wird.

Sorge um Fachkräfte

Ähnlich sieht das Grünen-Bildungspolitikerin Agnes Scharnetzky. „Es ist natürlich bitter, wenn ausgerechnet der ehemalige Bildungsbürgermeister so auf stur stellt.“ Die beiden Minister sollten zu einer „sinnvollen Lösung“ finden. Die Stadt könne nicht das Signal senden, „wir machen das schon“. Es wäre „fatal“, so Scharnetzky, „wenn den Trägern der Kindereinrichtungen wegen der Finanzierungslücke Fachkräfte verloren gehen, die derzeit nur schwer zu bekommen sind.“

Und Dana Frohwieser, SPD-Bildungspolitikerin, schimpft: „Ich habe absolut null Verständnis für das Vorgehen von Finanzminister Vorjohann, auch wenn es mich nicht sonderlich überrascht.“ Als Finanzbürgermeister habe Vorjohann vor allem sparen wollen, als Bildungsbürgermeister dann die benachteiligten Stadtteile entdeckt und nun blockiere er als Finanzminister wieder die Kita-Förderung in sozialen Brennpunkten. „So etwas ist der Grund dafür, warum Menschen jedes Vertrauen in die Politik verlieren.“

Von Ingolf Pleil