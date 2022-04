Streik in Kitas in Dresden führt zu vielen Schließungen

Dresden

Seit dem Morgen läuft in der sächsischen Landeshauptstadt in den Kindereinrichtungen ein Warnstreik. Nach Angaben der Stadt sind 54 Einrichtungen aufgrund der Arbeitsniederlegungen komplett geschlossen. „Wir haben eine große Resonanz auf unseren Streikaufruf“, hatte der Bezirksgeschäftsführer der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Daniel Herold, im Vorfeld der Aktion schon gegenüber DNN erklärt.

Neben Verdi haben auch die Bildungsgewerkschaft GEW und der sächsische Erzieherverband SEV ihre Mitglieder zu Warnstreiks aufgerufen. Die Gewerkschaften wollen damit den Druck auf die laufenden Tarifverhandlungen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband erhöhen. Mitte Mai ist die vorerst letzte Verhandlungsrunde angesetzt.

Einsatz für Entlastungen der Mitarbeiter

Nach Einschätzung der Gewerkschaften liegt bislang kein vernünftiges Angebot der Arbeitgeberseite vor. Den Interessenvertretungen geht es vor allem um Entlastungen für die Beschäftigten. Eine Auseinandersetzung mit langwierigen Streiks ist nicht ausgeschlossen, sollte es zu keiner Einigung kommen..

Bereits Anfang März hatte es einen Warnstreik in Dresden gegeben. Dabei waren 30 Einrichtungen komplett geschlossen. Insgesamt kam es in zwei Dritteln der mehr als 170 städtischen Kinderkrippen, Kindergärten und Horten zu Einschränkungen, von denen Tausende Kinder betroffen waren.

Wenige Kitas ohne Einschränkungen offen

Aktuell dürften die Auswirkungen noch gravierender sein. Auf der Übersicht der Stadt unter dresden.de/kita-streik sind 33 Einrichtungen ohne streikbedingte Einschränkungen aufgeführt. Bei einigen gibt es keine Angaben, bei einem weiteren Teil bestehen Einschränkungen in den Öffnungszeiten oder der Kapazität. Insgesamt betreut die Stadt in ihren Einrichtungen mehr als 30.000 Kinder. Die Kitas öffnen, wie es die Personalsituation zulässt.

Zusätzlich erhalten Eltern über die Hotline (03 51) 4 88 51 11 seit 6 Uhr Auskunft darüber, ob ihre Kita oder ihr Hort vom Streik betroffen sind.

Die Verstimmung bei den Gewerkschaftern über die Arbeitsverhältnisse ist groß. Verdi plant am Donnerstag eine Streikkundgebung zwischen 9 und 11 Uhr am Elbufer. Die GEW will ihre Mitglieder für 8 bis 10 Uhr auf dem Altmarkt versammeln und der Erzieherverband plant eine Aktion am Dr.-Külz-Ring in Dresden.

Von Ingolf Pleil