Kann sich eine Banane empören? Wenn es nach der Dresdner Street-Art-Künstlerin Sina geht, ja. Gerade hat sie ihr neustes Projekt vollendet: eine sieben mal sechs Zentimeter große Fliese mit einer mies gelaunten Banane darauf. Seit Donnerstagabend klebt die Keramikplatte dank ei­ner dicken Schicht Montagekleber an einer Hauswand auf der Rothenburger Straße.

Mit ihrem bösen Blick, den in die Hüfte gestemmten Händen und der ausladend geformten Schale ist die Botschaft der Banane unmissverständlich: „Sie ist einfach nur angepisst“, sagt Sina, die ihren echten Namen für sich behält, da es sich bei Fliesenkunst um Sachbeschädigung handeln kann. Die Wut der Banane gelte der nicht enden wollenden Coronapandemie, dem lahmen Tempo bei der Bekämpfung des Klimawandels und „all den schlimmen Dingen, die in der Welt passieren“. Man müsse nur an die aktuelle Lage in Belarus oder die Menschen denken, die im Mittelmeer ertrinken.

Politische Botschaften in fruchtigen Motiven

Nicht nur die Banane ist politisch. Das erste Fliesenmotiv von Sina ist eine Avocado, deren Kern mit zwei Augen darüber zum weit aufgerissenen Mund wird. Ihre Aufregung gilt den avocadoessenden „Veganern und Hipstern“, sagt die 30-Jährige. Gemeint sind diejenigen, die mit ihrer bewussten Ernährung prahlen, dabei aber gerne die ökologischen Kosten vergessen, die der Import des Lebensmittels verursacht.

Bei Sina entsteht jede Fliese in Handarbeit. Zunächst bringt sie ihr neues Motiv mit Linolschnitt auf eine Schablone. Dann nimmt sie sich einen Klumpen Ton, walzt ihn platt und drückt anschließend die Schablone auf. Die Fliese kommt zum Rohbrand in den Ofen und wird danach mit Keramikfarben bemalt. Nach ei­ner zweiten Runde im Ofen folgt mit dem Nachzeichnen von Rändern und Mimik der Feinschliff.

Kleben, wo schon andere Künstler waren

„In meiner Heimatstadt Halle gibt es eine große Fliesen-Szene“, erzählt Sina. „Also wollte ich diese Kunstform nach Dresden bringen.“ 15 Fliesen hat sie bislang an Hauswände der Neustadt, in Pieschen und im Hechtviertel geklebt, meist umgeben von Graffiti, Stickern und Paste-ups von anderen Streetartists. „Ich klebe gerne, wo schon etwas los ist“, sagt Sina, „um Teil von etwas zu werden“. Kahle Neubauten seien nicht ihr Ding.

Das eigene Umfeld gestalten

Dass sie mit ihrer Fliesenkunst mindestens eine Ordnungswidrigkeit begeht, die unter Umständen auch als Sachbeschädigung und damit als Straftat gelten kann, ist Sina klar. Doch sie findet, „Menschen in einer Stadt sollten ihr Umfeld gestalten können“. Erwischt wurde sie dabei noch nicht. „Ich klebe meistens im Dunkeln, damit mich keiner sieht“, sagt die Künstlerin. „Ansonsten muss mein Freund Schmiere stehen.“

Von Laura Catoni