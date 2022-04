Strategiewechsel bei Corona: Das sagt Dresden dazu

Dresden

Strategiewechsel beim Thema Corona: Ab 1. Mai müssen sich infizierte Personen nicht mehr verpflichtend in Quarantäne begeben. Die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln sollen dann auf Freiwilligkeit beruhen, heißt es aus Berlin. Die Landeshauptstadt Dresden unterstützt diesen Kurs, wie Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) erklärte.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie bewertet Dresden den Strategiewechsel?

„Unsere Fachexpertinnen und -experten sprechen sich deutlich für einen Strategiewechsel im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie aus“, so die Bürgermeisterin. Die Stadt habe eine grundlegende Überarbeitung der Leitlinien zur Absonderung und zum Kontaktpersonenmanagement gefordert. Eine zwingende Absonderung in der eigenen Wohnung sei nicht mehr als sinnvoll erachtet worden, so Kaufmann.

Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann. Quelle: Anja Schneider

Wie steht die Stadt zu den Bürgertests?

Experten empfehlen eine Abkehr von anlasslosen Tests. Die sogenannte Bürgertestung binde unglaublich viele Ressourcen, materiell wie personell, bei wenig Auswirkung auf das Infektionsgeschehen und die Krankheitslast, heißt es in einem Schreiben des Ärzteverbandes Baden-Württemberg, das Dresden unterstützt. „Omikron ist sehr ansteckend und hat eine kurze Inkubationszeit. Maßnahmen nach einem positiven Testergebnis kommen fast immer zu spät, um Ansteckungen zu verhindern“, heißt es in dem Schreiben wörtlich.

Was bedeutet die neue Strategie für das Gesundheitsamt?

Die neuen Regeln würden mit einer Reduktion der Aufgaben für die Gesundheitsämter einhergehen, die derzeit noch eine Fülle von positiven Testergebnissen erfassen müssten. Mit hohem Personalaufwand: Laut Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sind 530 Beschäftigte der Stadtverwaltung mit der Corona-Pandemie und ihren Folgen befasst. Viele kommen aus anderen Bereichen, ihre eigentliche Arbeit bleibt liegen. „Bei einem Strategiewechsel könnten die Beschäftigten aus anderen Geschäftsbereichen, die das Gesundheitsamt unterstützen, auch wieder ihren originären Aufgaben nachgehen“, so Kaufmann. Das sei kommunal und auch angesichts des Krieges in der Ukraine dringend erforderlich.

Welche Aufgaben sollten beim Gesundheitsamt bleiben?

Der Fokus der Tätigkeiten des Gesundheitsamtes sollte auf der Fallerfassung und der Bearbeitung von Ausbrüchen in Einrichtungen für besonders gefährdete (vulnerable) Personen liegen, empfiehlt die Sozialbürgermeisterin.

Kann man sich mehrfach mit Corona infizieren?

Immer mehr Dresdner infizieren sich nach einer überstandenen Corona-Infektion erneut mit dem Virus. „Die mehrfache Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2 ist möglich, da jede Virusvariante ganz spezifische Eigenschaften hat, die einen eventuell schon bestehenden Immunschutz umgehen und zu einer erneuten Infektion und Erkrankung führen können“, erklärt die Bürgermeisterin das Phänomen. Das Gesundheitsamt könne aber keine Bilanz über Mehrfachinfektionen führen. „Aufgrund der aktuellen, hohen Fallzahlbearbeitungen und der parallelen Umsetzungen von gesetzlichen, technischen und organisatorischen Herausforderungen ist eine solche Auswertung im Moment nicht möglich.“

Kann man sich mehrfach mit einem Subtyp infizieren?

Über eine mehrfache Infektion mit der gleichen Subvariante liegen dem Gesundheitsamt keine gesicherten Informationen vor. „Mehrfachinfektionen mit der gleichen Sublinie sind unwahrscheinlich, Infektionen mit den Omikron-Linien BA.1 und BA.2 werden in der Literatur beschrieben“, so die Bürgermeisterin.

Wie viele geimpfte Personen stecken sich an?

Wie viele vollständig geimpfte Personen sich gegenwärtig infizieren, erfasst das Gesundheitsamt nicht mehr. „Seit der Verfahrensumstellung per 1. Dezember 2021 findet keine flächendeckende Erhebung des Impfstatus mehr statt“, sagte Kris Kaufmann.

Welche Altersgruppen infizieren sich am Häufigsten?

Die höchste Inzidenz verzeichnet das Gesundheitsamt gegenwärtig in der Altersgruppe der 12- bis 18-Jährigen mit einem Wert von knapp unter 4000. Danach kommen die Sechs- bis Elfjährigen mit knapp unter 3000. Heißt: Schüler sind am Stärksten von Infektionen betroffen. Die Inzidenz der 18- bis 24-Jährigen sowie der 25- bis 40-Jährigen liegt nahezu identisch bei knapp über 2000, während die 40- bis 60-Jährigen ungefähr die 2000 erreichen. Bei den Über 60-Jährigen liegt die Inzidenz knapp unter 1000.

. Quelle: Gesundheitsamt

Wie viele Menschen sterben an und mit Corona?

Im ersten Quartal dieses Jahres sind laut Gesundheitsamt 131 Personen an oder mit einer Corona-Infektion verstorben. Die in diesem Jahr verstorbenen Menschen sind im Vergleich zu den Corona-Opfern im Jahr 2020 und 2021 tendenziell etwas jünger, so das Gesundheitsamt. . „Dies könnte in einer geringeren Impfbereitschaft in diesen Altersgruppen beziehungsweise mit einer hohen Impfquote in Alten- und Pflegeheimen begründet sein.“

. Quelle: Gesundheitsamt

Wie ist der Impfstatus der Verstorbenen?

Zum Impfstatus der in diesem Jahr Verstorbenen liegen der Behörde bei 17 Prozent keine Angaben vor. Bei 35 Prozent, so das Amt, sei bekannt, dass keine Impfung erfolgt war. Die übrigen 48 Prozent hätten sich mindestens einmal impfen lassen. „Es lässt sich jedoch nicht der Zeitraum zwischen den Impfungen und dem Versterben abbilden, sodass Aussagen zur Immunität zum Todeszeitpunkt nicht möglich sind. Auch sind Angaben zum übrigen Allgemeinzustand der betreffenden Personen oder etwaige Vorerkrankungen nicht bekannt“, erklärte das Gesundheitsamt.

Von Thomas Baumann-Hartwig