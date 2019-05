Lokales Jazz-Festival - Straßensperrungen zum Dixieland Riverboatshuffle am Donnerstag, Dixieland-Parade am Sonntag: Mit Europas größten Jazz-Festival in Dresden gehen auch Straßensperrungen einher.

Dixielandmusiker in Dresden – am kommenden Wochenende geht es in Dresden jazzig her. Quelle: Anja Schneider