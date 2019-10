Straßenbahnlinien rollen wieder: Barrierefreie Haltestellen für das St. Joseph-Stift

Dresden

Reges Treiben bestimmte am Freitag die Canalettostraße in der Johannstadt: Bauarbeiter schnitten Steine zurecht, um sie in die Gehwege einzusetzen. Radlader transportierten Schotter und Sand umher, den die Bauarbeiter zum Verdichten der neugepflasterten Gehwege benutzten.

Restarbeiten, die die Bauarbeiter im Auftrag der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB)rund um die Haltestelle „Krankenhaus St. Joseph-Stift“ erledigten. Denn ab Montag rollen die Straßenbahnlinien 4, 10 und 12 wieder zwischen Straßburger Platz und Fetscherplatz.

Der Schritt in die Tiefe entfällt

„Seit dem 8. Juli erneuern wir hier knapp 500 Meter Doppelgleis sowie die angrenzenden Bereiche der Fahrbahn“, berichtete DVB-Sprecher Falk Lösch. Auch die Gehwege seien ein Teil der Arbeiten gewesen.

Grund für das neue Gleisbett: „Die Straßenbahnschienen auf der Canalettostraße stammten aus dem Jahr 1989. Nach 30 Jahren intensiver Nutzung stieg besonders der Schienenverschleiß stark an.“ Ohne Sanierung hätte die Strecke gesperrt werden müssen.

Neben den Sanierungen des Gleisbettes stand vor allem der barrierefreie Ausbau der Straßenbahnhaltestelle „Krankenhaus St.-Joseph-Stift“ im Fokus der Arbeiten: „Unweit des Krankenhauses befinden sich zahlreiche Arztpraxen, Kindertagesstätten und Schulen“, sagt Lösch. Fahrgäste mussten in der Vergangenheit immer einen Schritt in die Tiefe machen, um aus der Bahn auszusteigen. Besonders ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, aber auch Kinder stellte das vor Probleme.

Freigabe zunächst einseitig

„Deshalb errichteten wir so genannte Haltestellenkaps, an denen die Bahnen an den Fahrbahnrand geführt werden.“ Fahrgäste können nun ebenerdig ein- und aussteigen. Unterstände, Sitzgelegenheiten und elektronische Abfahrtstafeln komplettieren die Station. Anfang November sollen zudem fünf neue Bäume im Haltestellenbereich gepflanzt werden.

Da in den kommenden vier Wochen noch der Übergang zwischen Fahrbahn und Gleistrassen zugestellt ist sowie Arbeiten an den Fußwegen vollendet werden, können Autofahrer die Canalettostraße nur einseitig befahren. Dabei ist die befahrbare Richtung abhängig von der Straßenseite, auf der gebaut wird.

Insgesamt kostete die Sanierung rund fünf Millionen Euro. 3,3 Millionen davon werden durch den Freistaat Sachsen gefördert. Noch nicht neu asphaltiert ist die Fahrbahn in Richtung Fetscherplatz. Das holen die Straßenbauarbeiter später nach.

Von Felix Franke