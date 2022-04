Dresden

Dutzende Straßenbahnen rollen tagein tagaus durch Dresden, streng choreografiert nach Fahrplan und Betriebsabläufen. Nun wollen Forscher der Technischen Universität Dresden gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben in Dresden und Leipzig (DVB und LVB) und weiteren Partnern für noch mehr Zuverlässigkeit im Nahverkehrsnetz sorgen und zugleich die Wartung der Straßenbahnen effektiver und kostengünstiger machen. Ausfälle im Linienverkehr durch Defekte sollen vermieden werden, die Bahnen weniger wegen Inspektionen oder Reparaturen in Depots stehen.

Professor Markus Kästner vom Institut für Festkörpermechanik leitet das Projekt, bei dem mittels digitaler Technik die Wartung der Straßenbahnen verbessert werden soll. „Durch sensorüberwachte Systeme in den Fahrzeugen, der internetbasierten Auswertung sowie Ableitung und Visualisierung von Zustandsdaten sollen Wartungsarbeiten effizient gesteuert werden können“, erklärt der Fachmann.

Forscher setzen auf Maschinelles Lernen

Die Wissenschaftler der Dresdner Hochschule und weitere Beteiligte werden dazu in den nächsten Monaten eine Straßenbahn in Leipzig mit Sensoren zur direkten Erfassung des Fahrzeugzustandes ausstatten. Durch Maschinelles Lernen – einem Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz – werden auf der Basis der Daten komplexe Zusammenhänge zwischen Fahrzeugzustand und Signalen der Fahrzeugstandardsensorik und des Fahrzeugbussystems hergestellt, die in jeder Straßenbahn verfügbar sind. Gewissermaßen wird so aus den Daten, die die in den Bahnen verbaute Technik ohnehin bereits sammelt, noch viel mehr herausgeholt.

Somit sollen Wartungszeitpunkte möglichst optimal ermittelt werden – damit die Straßenbahn nicht früher als nötig ins Depot muss, aber auch nicht unerwartet mit einem Defekt auf der Strecke liegen bleibt. Die mit der technisch aufgerüsteten Tram in Leipzig gewonnenen Erkenntnisse könnten dann auf andere Bahnen übertragen werden. Das wollen die Wissenschaftler dann in jeweils zehn Fahrzeugen in Leipzig und Dresden untersuchen.

Robotron und weitere Firmen beteiligt

Am Projekt beteiligt ist auch die Dresdner Firma Robotron, die sich um die Verwaltung und Verarbeitung der Daten kümmert. An Bord sind laut TU auch kleinere mittelständische Unternehmen: Die Firma Estino entwickelt Datenlogger und realisiert die Datenübertragung, das Leichtbauzentrum Sachsen analysiert mechatronische Systeme. Die mit Sensoren gespickte Straßenbahn in Leipzig soll sogar Daten über den Zustand der Gleise in der Messestadt liefern. Die Firma SDS Schwingungs Diagnose Service wird komplexe Messungen im Antriebsbereich durchführen und kann so Rückschlüsse auf den Zustand der Schienen ziehen.

Gänzlich neu ist der Ansatz einer vorausschauenden Wartung nicht. Schon jetzt setzen die Fachleute bei den DVB vielfach auf die Daten, die während der Fahrt gesammelt werden und mögliche Schäden an Bahnen oder den Gleisen offenbaren. An gleich zwei Punkten im Schienennetz wird beispielsweise beständig nachgemessen, ob die Räder der darüber fahrenden Bahnen noch rund laufen, wie Falk Lösch, Sprecher der Verkehrsbetriebe, erklärt. So wissen die Verantwortlichen, wann sie eine Bahn „reinholen“ müssen, um Ausfälle und weitere Schäden am Fahrzeug oder an den Gleisen zu vermeiden.

2,2 Millionen Euro Förderung vom Bund

An dem jetzt gestarteten Projekt mit der Bezeichnung „LRVTwin“ sind Forscher der TU und des Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) an dessen Standorten in Dresden und Cottbus beteiligt. Seitens der Hochschule in Dresden sind die Institute für Festkörpermechanik sowie für Leichtbau und Kunststofftechnik mit im Boot. Das Vorhaben wird mit insgesamt 2,2 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert.

Von Sebastian Kositz