Dresden

Als wütend und unzufrieden nahm die Dresdnerin Kristina Krömer viele Teilnehmer von Bürgerdialogen und Diskussionsveranstaltungen in der Vergangenheit wahr. Vor allem in den Jahren 2015 und 2016, als das fremdenfeindliche Bündnis „ Pegida“ erstarkte, erlebte sie, dass Diskutierende nach Bürgerdialogen oft frustriert mit der Einstellung „Das bringt doch alles nichts“ nach Hause gingen.

Dennoch bleiben gegenseitiger Meinungsaustausch und konstruktiver Diskurs in ihren Augen wichtig. „Die Dialogveranstaltungen haben aber meistens nur eine bestimmte Gruppe von Menschen erreicht“, bemängelt Krömer.

Teilnahmevoraussetzung ist ein gültiger Fahrschein

Um wirklich mit allen Gruppen der Dresdner Stadtgesellschaft ins Gespräch zu kommen, hat sie deshalb gemeinsam mit dem Verein „Riesa Efau“ und den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) die Projektinitiative „Metro_Polis“ ins Leben gerufen. Während sechs Testfahrten vor der Stadtratswahl am 26. Mai bildet jeweils die Vierer-Sitzgruppe im hinteren Teil der Straßenbahn einen Gesprächsort, an dem Fahrgäste die Chance bekommen, sich spontan über Themen auszutauschen, die sie bewegen.

In der Straßenbahn sind alle Rahmenbedingungen für eine Gesprächsrunde bereits vorhanden“, erklärt Krömer. Im Wechsel mit elf weiteren „Moderatoren“ begleitet sie die Gesprächsfahrten in verschiedenen Straßenbahnlinien. Im Vordergrund der Gespräche steht dabei auch, „wieso jemand eigentlich eine andere Meinung vertritt.“

Am Dienstag, 7. Mai, findet die erste Gesprächsfahrt in der Linie 3 statt. Zweimal wöchentlich ist das Projekt bis zum 23. Mai noch in den Straßenbahnlinien 7 und 11 zu Gast. Einzige Voraussetzung für die Teilnahme an einem Straßenbahngespräch ist ein gültiger Fahrschein.

Die genauen Termine der Gesprächsfahrten sowie mehr Informationen über das Projekt gibt es im Netz unter www.metro-polis.online.

Von Aaron Wörz