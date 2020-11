Dresden

Mit einem gemeinsamen Antrag hatten CDU, FDP und Freie Wähler Ende Januar noch versucht, die Streichung der zwei Fahrspuren auf dem Zelleschen Weg im Zuge des Neubaus der Trasse für die künftige Linie 9 noch zu verhindern – scheiterten aber denkbar knapp mit nur einer fehlenden Stimme. Die Abstimmung war das Finale eines über Wochen erbittert geführten Streits. Seither ist es um die Fortführung des Vorhabens ruhiger geworden, wird stattdessen nun in Amtsstuben und Planungsbüros konzentriert an den Unterlagen gear­beitet. Die DNN erklären den aktuellen Stand – und ab wann frühestens mit dem Baustart zu rechnen ist.

Das Projekt: Eines von vier Teilvorhaben der Campuslinie

Der Bau der neuen Strecke von Strehlen in die Südvorstadt ist Teil des Gesamtvorhabens Campuslinie mit vier einzelnen Projekten. Umgesetzt davon sind bisher nur die Zentralhaltestelle Tharandter Straße und die Verlegung der Gleise in Strehlen von der Wasastraße in die Oskar- und Tiergartenstraße. Die neuen Strecken vom Wasaplatz zum Nürnberger Platz (Teilabschnitt 1.3) und von dort zur Tharandter Straße (Teilabschnitt 1.2) werden indes die Verantwortlichen noch die nächsten Jahre beschäftigen.

Die Strecke: Vom Wasaplatz hinüber zum Nürnberger Platz

Mit dem Abschnitt 1.3 ist eine neue Querachse zwischen Strehlen und Südvorstadt angedacht, die den Campus einbindet und der hohen, die Buslinie 61 an die Grenze des Möglichen bringenden Nachfrage gerecht wird. Von der Lockwitzer Straße kommend werden die Gleise am Wasaplatz abzweigen und über die Caspar-David-Friedrich-Straße und den Zelleschen Weg zum Nürnberger Platz geführt. Hier werden die Schienen in die schon bestehende Strecke der Linie 3 in Richtung Hauptbahnhof eingebunden. Monatelanges Trara gab es im Stadtrat um die Frage, wie viel Fahrspuren neben den Schienen für die Autos verbleiben werden. Die Befürworter der zweispurigen Varianten stellten vor allem auf sichere und ausreichend große Fuß- und Radwege ab. Bei vier Fahrspuren hätte der gesamte Verkehrszug verbreitert werden müssen, was nur mit sehr viel Aufwand möglich gewesen wäre, so die Argumentation.

Die Planungen: Ingenieure sind seit März an der Arbeit

Nach dem engen Finale des Zoffs um den Zelleschen Weg im Stadtrat Anfang des Jahres konnten kurz darauf endlich die Fachleute der bereits Ende 2019 durch die Stadt beauftragten Ingenieurgemeinschaft – dahinter stecken drei Planungsbüros – ans Werk gehen. Anfang März trafen sich die Beteiligten zur Auftaktberatung. Seither tüfteln die Experten an den Unterlagen für die Fahrbahnen, Schienen, Fahrdrähte und allen anderen dazugehörigen Anlagen im Abschnitt zwischen Strehlen und Südvorstadt.

Welche Bus- und Bahnlinien fahren später einmal wo? Nach einer erfolgreichen Umsetzung des Projekts Campuslinie wird es auch Änderungen im Liniennetz geben. Die Pläne im Überblick: Linie 7: Mit Fertigstellung des Abschnitts zwischen Tharandter Straße und Nürnberger Platz fahren die Trams der Linie 7 künftig nicht am World Trade Center vorbei, sondern über die neue Strecke von Löbtau durch die Südvorstadt und dann weiter über die Gleise der Linie 3 zum Hauptbahnhof und von dort weiter auf der gewohnten Strecke nach Weixdorf. Linie 8: Mit den neuen Linien 7 und 9 und der in ihrer bisherigen Form weiter bestehenden Linie 3 sind später einmal drei Linien auf dem Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Südvorstadt unterwegs – wo bislang auch die Linie 8 rollt. Künftig werden Bahnen der Linie 8 deshalb nur noch zwischen Hellerau und Postplatz pendeln. Linie 9: Die Straßenbahnen der Linie 9 biegen künftig am Wasaplatz aus Prohlis kommend hinauf zum Zelleschen Weg ab und fahren dann über den Nürnberger Platz ins Zentrum, wo die Linie ab Hauptbahnhof ihrem bisherigem Verlauf folgt. Eingesetzt werden auf der neuen Linie künftig an Werktagen die langen 45-Meter-Straßenbahnen. Die jetzt georderten neuen Stadtbahnwagen werden dort nicht zum Einsatz kommen. Linie 61: Die Buslinie 61 bleibt trotzt der neuen Straßenbahnstrecken bestehen – allerdings entfallen künftig die Verstärkerfahrten. Linien 13 und 75: Die beiden Linien bleiben bestehen und bedienen weiterhin den Abschnitt zwischen Wasaplatz und Lennéstraße. Die inzwischen zur Premiumlinie aufgewertete 75 wird ab September 2021 die Nummer 68 tragen. Alle Dresdner Premiumlinien sind als 60er Linien unterwegs.

Die Prognose: Bis zum Baustart vergehen noch Jahre

Wie viel Zeit die jetzt laufenden Planungen und die dann weiteren nötigen Schritte in Anspruch nehmen werden, ist gegenwärtig kaum abzuschätzen. Liegen die Unterlagen vor, müssen die zur Landesdirektion – für das sogenannte Planfeststellungsverfahren. Die Fachleute prüfen dann, ob alle rechtlichen Regeln eingehalten werden und inwieweit von anderen vorgetragene Einwende berechtigt sind. Welche Tücken in diesem Vorgang stecken, hat sich leidvoll bei der Oskarstraße gezeigt. Die Stadt verweist bei der Dauer auf„erfahrungsgemäß etwa zwei Jahre“. Im Anschluss müssen die Arbeiten außerdem europaweit ausgeschrieben werden. „Momentan wird von einem Bau ab 2027 ausgegangenen, sofern keine grundlegenden Änderungen mehr aus Politik oder Genehmigungsverfahren generiert werden“, sagt Doris Oser vom Büro des Dresdner Baubürgermeisters Stephan Kühn (Grüne). Die Kosten für die Strecke werden auf rund 48 Millionen Euro geschätzt.

Die andere Seite: Pläne für Strecke nach Löbtau fertig

Auf der anderen Seite des Nürnberger Platzes wird unabhängig vom Zelleschen Weg der Abschnitt 1.2 verwirklicht. Die Strecke führt von der Tharandter Straße über die Nossener Brücke zur Nürnberger Straße und von hier ebenfalls über die bestehenden Gleise der Linie 3 in Richtung Zentrum. Die fertigen Un­terlagen waren bereits vor wenigen Monaten bei der Landesdirektion für das auch hier nötige Planfeststellungsverfahren eingereicht worden. Kommt nichts dazwischen, könnte es also schon deutlich früher als für den Abschnitt 1.3 Baurecht geben. Allerdings: Ein weiterer großer Knackpunkt hier ist die marode Nossener Brücke. Die Gleise können erst verlegt werden, wenn diese erneuert ist. Das passiert sehr wahrscheinlich nicht vor 2025.

