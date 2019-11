In einem Buch stellt Dietmar Sehn 50 Weihnachtsmärkte und Ausflugsziele in Sachsen rund um die Adventszeit vor. Trotz kleiner Mängel wird man beim Lesen in eine anheimelnde Stimmung versetzt, verspürt man den Drang, Hand an Bratäpfel, Pfefferkuchen und Glühwein zu legen.