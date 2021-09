Dresden

Seit diesem Jahr haben wir bei uns auf dem Dorf, gleich hinter der Dresdner Heide, ein Maislabyrinth. Schon beeindruckend, diese meterhohen Wände. Und nach kurzer Zeit weiß man tatsächlich nicht mehr, wo der Ausgang zu finden ist.

Als ich letztens, mit meinen Kindern, mal wieder durch die Gänge huschte, kam mir des Öfteren die Frage in den Sinn: Wo muss ich denn jetzt noch einmal lang? Links rum, rechts rum, oder doch weiter geradeaus? Und plötzlich fühlte ich mich wie im Bundestagswahlkampf – schlichtweg verwirrt. Man ist ja zunehmend entschlossen, unentschlossen zu sein. Gut, dachte ich mir: Verwirrt geht ja noch, solange es nicht verirrt ist.

Olaf Scholz als Matroschka

Es ist aber auch wunderlich: Der Söder fährt in seinem CSU-Wahlspot mit einem Fahrrad – nicht mit dem dicken BMW – durch die Landschaft, berührt ganz zärtlich eine Wildblumenwiese und verspricht für seine Kinder die Welt zu retten – ein Stück weit. Absurd! Dafür stimmen die Grünen in ihrer Wahlwerbung traditionelles, deutsches Liedgut an. Teilweise sehr schief intoniert. Nur Annalena und Robert singen am Ende nicht mit. Dafür wird im Wahlspot gegrillt! Würschte!!! Und die sehen ganz und gar nicht vegetarisch aus. Die SPD probiert sich ganz in der Tradition von Gerhard Schröder als Russlandfreund und stilisiert Olaf Scholz zur Matroschka mit gaaaaanz viel Inhalt. Druschba!

Erik Lehmann – Kabarettist und Autor „Die Bundesregierung arbeitet ja mittlerweile daran, das Renteneintrittsalter und das Lebensaustrittsalter zu synchronisieren.“ Dieser Satz von Erik Lehmann hat zwar einige Jährchen auf dem Buckel, ist aber wieder topaktuell. Wir sind gespannt, wie sich Erik Lehmann künftig als Kolumnist in den DNN zum tagespolitischen Geschäft, aber auch all den kleinen wie großen gesellschaftlichen Debatten äußert. Auf seiner Homepage lässt er Neugierige bezüglich seiner Vita wissen: „In der Grundschule bekam ich fürs Frechsein und Kaspern immer Einträge ins Muttiheft – heute darf ich für so etwas Eintritt verlangen.“ Auf dem Gymnasium gründete Lehmann seine eigene Theatergruppe, die „Sketch Show“, am Anfang seiner Karriere wurde er als Deutschlands „jüngster Solokabarettist“ gehandelt. Von 2008 bis 2017 war Lehmann, der in der Nähe von Dresden lebt und zwei Kinder hat, Ensemblemitglied an der Herkuleskeule, machte aber zeitweise auch keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen das angestaubte Ensemblekabarett aus dem Osten, wie er 2008 mal in einem Radio-Interview erklärte. Lehmann nimmt gnadenlos aufs Korn, was ihm vor die Flinte kommt. Ihm wird bescheinigt, dass kein Stereotyp und kein Dialekt vor ihm sicher seien und dass es politisch gern unkorrekt sein darf.

In einem anderen Spot der Sozialdemokraten sitzt Scholz an ei­nem Rudergerät – dem selben, wie Frank Underwood in der US-Polit-Serie „House of Cards“ – gewagt! Der Spot der CDU beginnt mit dem Laschet-Kommentar: „Mein Vater war Bergmann!“ – und schon da schalten siebzig Prozent weg. Schade, denn man verpasst lustige Lockdown-Pandemie-Bilder, Einschätzungen zu Hass, Hetze und Gewalt, außerdem Bilder von brennenden Wäldern und der Flutkatastrophe und tanzenden Rentnerinnen. Das macht Lust auf mehr!

Global denken, radikal handeln

Die FDP wirbt in schnell geschnittener Schwarz-Weiß-Optik, mit Stop-and-Go-grisseligen Bildern aus der Überwachungskameraperspektive und mit grauenvoll nerviger Musik für ... ja wofür eigentlich? Für mehr Beschäftigung für Christian Lindner? Der sitzt bei schummrigem Licht, nachts, an seinem Schreibtisch vor einem Stapel leeren, weißen Blättern und notiert kluge Allgemeinplätze wie: „Du musst etwas tun!“ oder „So wie es ist, darf es nicht bleiben“ und gipfelt in: „Nie gab es mehr zu tun.“ Spätesten da gibt es ein einhelliges Schulterzucken der zahlreichen Beschäftigen in Kurzarbeit.

Ist im Bundestagswahlkampf schlichtweg verwirrt: DNN-Kolumnist Erik Lehmann Quelle: Dietrich Flechtner

Apropos: Im Wahlwerbespot der AfD klingelt fünf Uhr früh der Wecker. Ein gewisser Martin Schmidt stellt sich vor und man wundert sich, dass der Milka-Skispringer nicht nur ganz anders aussieht, sondern jetzt auch als Industriemechaniker tätig sein soll, wie er verlauten lässt. Egal! Es folgen Bilder von Müllbergen auf Gehwegen, geschlossenen Reisebüros und Zapfsäulen mit hohen Spritpreisen: Also Deutschland – aber normal.

Und zum Schluss: Die Linke – schön rot alles im Wahlwerbespot. Ein bisschen wie bei der „Bild“-Zeitung. Aber natürlich mit besser formulierten Headlines und sauber gegendert. Gut, dieselben brennenden Wälder und Flutbilder wie beim CDU-Spot, aber dafür öfter mal dazwischen zwei gehörnte Rammböcke, die aneinanderrasseln. Dazu gepfefferte Statements wie „Wir müssen global denken und radikal handeln“ unterlegt mit einem permanenten Endzeitstimmungs-Uhrticken.

Intuitiv den richtigen Weg wählen

Und natürlich müsste ich mir jetzt auch noch die Spots der vierunddreißig kleineren Parteien anschauen. Aber das würde bei der Wahlentscheidung sicher nicht helfen, sondern mich wohl noch tiefer ins Wahl-Maisfeldlabyrinth treiben. Dafür habe ich den vielbeschworenen Wahl-O-Mat ausprobiert. Alles fein artig, nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Wut im Bauch, sondern mit gesundem Menschenverstand beantwortet und gewichtet und war vom Ergebnis nicht schlecht erstaunt.

Nicht nur, das mir auf Platz eins der Südschleswigsche Wählerverband empfohlen wurde, was mir nun mal so gar nichts weiterhilft. Nein, es folgten auch noch Parteien, die noch nicht mal ein Wahlprogramm vorweisen können und, als wäre das nicht schon schlimm genug, die von mir seit Jahren gewählte Partei lag weit abgeschlagen auf ei­nem der hinteren Plätze. Dafür kam die Partei, die ich für den diesjährigen Wahlgang zum ersten Mal präferiert hatte, auf den letzten Platz. Super! Da steh’ ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor!

Übrigens: Aus dem Maislabyrinth habe ich dann schlussendlich doch noch herausgefunden. Viel später als meine Kinder natürlich, die intuitiv den richtigen Weg gewählt hatten, ohne groß nachzudenken. Also dann, ich wünsche eine wohlüberlegte Wahlentscheidung.

