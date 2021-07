Dresden

Gar nicht so einfach dieser Tage ein Thema zu wählen, das nicht omnipräsent ist. Sprich: Corona fällt schon mal raus. Ganz unverfänglich wäre ja das Thema Wetter, aber da ist man auch ganz schnell beim Klimawandel und Greta Thunberg. Bleibt eigentlich nur eins: Fußball! Darauf können sich nahezu alle einigen.

Zugegeben, der Ausgang der vergangenen Europameisterschaft war für Deutschland nicht glücklich, aber das Turnier sorgte weitestgehend für Zerstreuung. Denn frei nach Sepp Herberger hieß es von Mitte Juni an für vier Wochen wieder: „Der Ball läuft rund und ein Spiel dauert viele Minuten.“ Oder so ähnlich. Nun gilt es für alle Fans des runden Leders, den Blick auf die Weltmeisterschaft 2022 zu richten. Denn nach verpatzter EM und davor ernüchternder WM kann es ja nur besser werden.

„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“

Die letzte Fußball-Weltmeisterschaft fand 2018 in Russland statt. Dort, wo im Jahr zuvor, beim Confed-Cup, Deutschland – allen historischen Traditionen zum Trotz – auf russischem Boden den Sieg holen konnte. Und egal wie heiß es ist (politisch und/oder klimatisch) und möge das Gastgeberland auch noch so kreativ die Zusage von der FIFA als Turnierausrichter erhalten haben, der Fußball versucht – schon allein durch seine geometrische Form – nach allen Seiten offen zu bleiben. Keine Richtung, in die er nicht rollt.

Und nach wie vor gilt doch das alte Sepp Herberg’sche Fußballgesetz: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ – (dieses Mal korrekt zitiert). Übrigens war Sepp Herberger, um noch ein wenig in der Vergangenheit zu schwelgen, der Fußball-Fachmann der tausend Zitate. Von ihm stammt auch: „Das nächste Spiel ist immer das schwerste.“ Das ist klar, deutlich und ohne viel Tamtam.

Fußballer, die großen Philosophen

Dies wurde nur noch getoppt von Matthias Sammer, der einmal zum Besten gab: „Das nächste Spiel ist immer das nächste.“ Bestechende Logik, fein beobachtet und treffsicher ausgesprochen. Dagegen ist die Überlieferung von Lothar Matthäus, der einmal meinte: „Es ist wichtig, dass man neunzig Minuten mit voller Konzentration an das nächste Spiel denkt“, fast schon visionär.

Den wenigsten von uns ist bekannt, dass Fußballer große Philosophen sind. Feingeistige Zeitgenossen, die ihre Weltanschauung in Worte fassen, die so tiefgehend sind, wie es sonst nur Joachim Löws Zeigefinger auf der Suche nach etwas Essbarem war. Denken wir zurück an Bonmots wie Günter Netzers „Da haben Spieler auf dem Spielfeld gestanden – gestandene Spieler.“ Oder Franz Beckenbauers „Der Grund war nicht die Ursache, sondern der Auslöser.“ Aber auch Berti Vogts „Ich glaube, dass der Tabellenerste jederzeit den Spitzenreiter schlagen kann“ bleibt in Erinnerung.

Auch politische Statements möglich

Überhaupt ist Ehrlichkeit ei­ne Tugend im Fußball. So wusste schon Otmar Hitzfeld zu berichten: „Er kam in die Kabine und hat der Mannschaft mal so richtig die Leviten geblasen.“ Oder Richard Golz, der freimütig zugab: „Ich habe nie an unserer Chancenlosigkeit gezweifelt.“ Oder Friedhelm Funkel, der eingestehen musste: „Ich habe schon bessere Spiele von meiner Mannschaft gesehen, doch die haben wir alle verloren.“

Manchmal wurde das mit der Ehrlichkeit aber auch ausgereizt. Wie zum Beispiel bei Paul Breitner, der einmal sagte: „Da kam dann das Elfmeterschießen – wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief’s ganz flüssig.“

Doch Fußballer können auch politische Statements abgeben, wie Toni Schumacher, der einmal meinte: „Das hätte in der Türkei passieren dürfen, aber nicht in der zivilisierten Welt.“ Oder nehmen wir Berti Vogts kritisches „Man hetzt die Leute auf mit Tatsachen, die nicht der Wahrheit entsprechen.“ Da kommt man schnell in Rage wie einst Bruno Labbadia mit seinem „Das wird alles von den Medien hochsterilisiert.“

„Europäische Weltklasse“

Schon gewusst: Fußballer sind auch Rechenkünstler. Christoph Daum sagte mal: „Man muss nicht immer die absolute Mehrheit hinter sich haben, manchmal reichen auch 51 Prozent.“ Franz Beckenbauer meinte: „In einem Jahr hab ich mal 15 Monate durchgespielt.“ Und der Fußballkommentator Heribert Fassbender philosophierte: „Es steht 1:1 – genauso gut könnte es auch umgekehrt stehen.“

Auch topographische Fähigkeiten gehören zum Einmaleins des Fußballers. Unvergessen Andreas Möllers „Mailand oder Madrid – Hauptsache Italien!“ Oder Mehmet Scholls „Ich fliege irgendwo in den Süden – vielleicht nach Kanada oder so.“ Nur noch getoppt von Felix Magaths „Das war europäische Weltklasse!“

Ja, der Fußballer hat diese nüchterne Analytik und weiß die Tatsachen präzise zu benennen. Otto Rehhagel: „Wenn er das Tor getroffen hätte, wäre der Ball drin gewesen, aber er hat vorbei geschossen.“ Uli Hoeneß: „Ich glaube nicht, dass wir das Spiel verloren hätten, wenn es 1:1 ausgegangen wäre.“ Mario Basler: „Im ersten Moment war ich nicht nur glücklich, ein Tor geschossen zu haben, sondern auch, dass der Ball reinging.“ Oder einfach wieder auf den Punkt gebracht von Franz Beckenbauer: „Ja gut, es gibt nur eine Möglichkeit: Sieg, Unentschieden oder Niederlage!“

In diesem Sinne harren wir der Wüsten-WM 2022 entgegen, drücken alle verfügbaren Daumen und ignorieren Marco Rehmers „Wir sind hierher gefahren und haben gesagt: Okay, wenn wir verlieren, fahren wir wieder nach Hause“ – sondern halten wir uns lieber an Rolf Rüßmanns „Wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt.“

Bleibt zum Schluss nur noch Giovanni Trapattoni: „Ich habe fertig!“

