Dresden

Verkäuferin aus Gorbitz kandidiert für den Bundestag. Paketfahrer aus der Johannstadt will in Berlin etwas gegen steigende Mieten tun. Alleinerziehende Altenpflegerin aus Reick schafft es als Gesundheitspolitikerin auf aussichtsreichen Listenplatz für die Wahl am 26. September. Klingt irgendwie unwirklich? Ist es auch.

Wenn die Dresdnerinnen und Dresdner ihre Vertretung im nächsten Bundestag wählen werden, schicken die großen Parteien in den beiden Wahlkreisen der Stadt ins Rennen: einen Diplom-Mathematiker und einen Diplom-Bauingenieur, einen Richter und eine Ärztin, einen Rechtsanwalt und eine Politikwissenschaftlerin, eine Studentin, eine Slawistin und einen Diplom-Kaufmann. Alles Akademiker.

Bundestag: ein Parlament der Diplomierten

Nur zwei Ausnahmen: Der Eine, Lars Rohwer von der CDU, ist Bankkaufmann – und seit 23 Jahren als Landtagsabgeordneter Berufspolitiker. Der Andere, der AfD-Mann Andreas Harlaß, war Berufssoldat in der DDR, später Boulevardjournalist, heute amtiert er als Sprecher seiner Partei und kann ob seiner Gedankenwelt mit gerichtlicher Billigung als „Neonazi“ bezeichnet werden. Aus diesem Ausschnitt darf sich das Dresdner Volk Ende September seiner Vertretung wählen.

Das ist mitnichten eine Spezialität des Dresdner Bildungsbürgertums. Der Bundestag ist längst zu einem Parlament der Diplomierten geworden. 86 Prozent der Abgeordneten haben eine Hochschulausbildung – in der Gesamtbevölkerung sind es nur 18 Prozent. Gab es im Bundestag 1994 immerhin noch 21 Prozent Abgeordnete mit einem Haupt- oder Realschulabschluss, sind es heute nur noch 8,3 Prozent. Es ist ein Parlament der Beamten, Juristinnen und Geisteswissenschaftler. Einen gelernten Arbeiter wie den früheren sächsischen SPD-Wirtschaftsminister Thomas Jurk wird man nach seinem Abschied in diesem Sommer im Bundestag künftig lange suchen müssen.

Politik ist mehr als die Mechanik der Macht

Wo ist das Problem, könnte man fragen. War nicht schon der Gründer der ersten deutschen Arbeiterpartei, Ferdinand Lassalle, ein Philosoph? Und schickten nicht schon die frühen Sozialdemokraten gern Anwälte und Lehrer ins Parlament, weil die Proletarier deren Redegewandtheit und Scharfsinn verehrten? Politik ist ein komplexes Geschäft und eine akademische Ausbildung ein ganz gutes Rüstzeug dafür. Stimmt alles.

Nur dass Politik mehr ist als die Mechanik der Macht. Oder sollte es zumindest sein. Wer selbst erlebt hat, wie es ist, mit wenig Lohn eine der immer teurer werdenden Wohnungen in Dresden zu suchen, wird sich anders für eine soziale Baupolitik einsetzen. Wer erleiden musste, wegen des Geschlechts oder der Hautfarbe benachteiligt zu werden, wird sich anders gegen Diskriminierung wenden. Wer sich jemals wegen einer Behinderung oder einer Krankheit ausgeschlossen gefühlt hat, für den werden Barrierefreiheit und Inklusion mehr sein als zwei sperrige Vokabeln. Und wer als Alleinerziehende mit Niedriglohn-Job zwei Kinder im Corona-Lockdown durch das Schulsystem bringen musste, wird sich andere Gedanken über Bildungsgerechtigkeit machen als ein Arztehepaar.

Demokratie: eine Herrschaft des ganzen Volkes

Ohne solche Menschen drohen der Optik eines Parlaments viele tote Winkel. Und fast schlimmer noch: Ohne solche Abgeordnete könnten immer mehr Paketfahrerinnen und Altenpfleger, Arbeiterinnen und Verkäufer auf die Idee kommen zu fragen: Ist das eigentlich noch mein Parlament? Viele fragen es längst. Es geht um die Grundfrage der Demokratie. Sie ist eine Herrschaft des Volkes. Des ganzen Volkes. Und keine Aristokratie von Akademikerinnen und Akademikern, die das für die da unten schon mitregeln.

Nur wie gewinnt man Paketfahrerinnen und Pfleger, Verkäufer und Arbeiterinnen für die Politik? Sie müssen es selbst wollen. Und die Parteien müssen sich ändern. Wenn die einzige Form der Mitwirkung in stundenlangen Diskussionszirkeln am Abend besteht und Macht über fein ziselierte Netzwerke vergeben wird – dann werden alle, die andere Talente als das Reden haben und im Übrigen am nächsten Morgen früh raus müssen, ausgeschlossen bleiben.

Politik bereit, Raum für Menschen zu öffnen?

Aber wenn eine Partei die Verkäuferin einlädt, gemeinsam nach Wegen aus der Wohnungsnot in ihrem Stadtviertel zu suchen (sie wird sich darüber Gedanken gemacht haben, ganz sicher); wenn die Meinung des Pflegers wirklich zählen soll bei der Arbeit an einem neuen Sozialkonzept und man ihn anspricht (er wird garantiert Konkretes zu erzählen wissen); wenn bei der Diskussion um den Niedriglohnsektor wirklich die Perspektive einer Paketfahrerin gefragt ist (vielleicht findet sie 12 Euro Mindestlohn gut, vielleicht auch nicht) – und am Ende all diese Stimmen auch wirklich greifbare Projekte und Papiere mitgestalten und mehr sind als die Simulation von Beteiligung: Dann könnte etwas Erstaunliches geschehen. Etwas Überraschendes.

Die Frage ist nur, ob sich Parteien überraschen lassen wollen. Und, schwerer noch: Ob die etablierten Wortführerinnen und Wortführer in ihnen wirklich bereit sind, den Raum zu öffnen für Menschen, die anders sind als sie selbst: ohne Abitur, ohne Hochschulabschluss. Die anders reden, anders fragen, die nicht erfahren sind in den Sprachspielen der Politik. Und die darin leicht untergehen. Die Frage ist, ob sie bereit sind, wirklich Macht abzugeben. Um die Demokratie zu gewinnen.

Andreas Roth – Journalistischer Geschichtensammler und Theologe Andreas Roth ist Journalist aus Leidenschaft und Theologe. Die erwachende Pressefreiheit des politischen Umbruchs 1989/90 war für den Dresdner, Jahrgang 1978, die Initialzündung. Dass man auf einmal über alles berichtete, faszinierte den Schüler. Er wurde zum besessenen Zeitungsleser und Radiohörer. Journalistische Gehversuche machte er in einer neu gegründeten Schülerzeitung an der Kreuzschule, bei „Coloradio“ und mit Reportagen für das Kulturmagazin „Dresdner“. Für die Theologie begeistert ihn der Pfarrer seiner evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde. Seine Mutter entstammt einer sozialdemokratisch geprägten kirchenfernen Tradition; sein Vater, Psychologe, einer traditionskirchlichen Familie. „Die Bruchlinie verlief über unsern Abendbrottisch“, erinnert er sich. Während des Theologiestudiums begriff er: Der Platz am Altar und auf der Kanzel ist nicht sein eigentlicher. Lieber schrieb er Reportagen und probierte sich beim Studentenradio „Mephisto“ aus. „Ich bin Geschichtensammler, weniger Prediger.“ Er verzichtete auf den Pfarrerberuf, stattdessen lieferte er dem Deutschlandfunk Features und Hintergrundberichte. 2006 war er erster Pressesprecher der evangelischen Kirche in Dresden. 2007 ging er als Redakteur zur evangelischen Wochenzeitung „Der Sonntag“. Seit 2018 arbeitet er unter anderem für die Evangelische Akademie Sachsen.

Von Andreas Roth