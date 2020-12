Stille Weihnacht in Elbflorenz - Dresden begeht das Fest ohne jeden Trubel

Dresden

In jener Zeit, als der Name Corona vielen Mitmenschen nur als Biermarke geläufig war oder man bei Erwähnung des Wortes an den mit K geschriebenen Strahlenkranz der Sonne bei einer Sonnenfinsternis dachte, da war Weihnachten noch ein Fest, das Familien über Generationen hinweg an einer großen Kaffeetafel vereinte.

Ein Fest ganz anders als gewohnt

Am Vormittag des 24. Dezember wurden nicht selten noch schnell die letzten Geschenke in der City besorgt, damit die Vergesslichen am Heiligabend bei den Liebsten keine langen Gesichter fürchten mussten. Wer aber keine große Familie zu besuchen oder - auch das soll es geben - einfach keine Lust darauf hatte, der traf sich eben mit Freunden in einem Restaurant, gönnte sich was Leckeres zu essen, einen guten Tropfen und am besten noch einen Konzertbesuch dazu.

Die Kirchen waren voll von Gästen, von denen viele nur einmal im Jahr einen Fuß in ein Gotteshaus setzen - zu Weihnachten eben. Doch all das ist anno 2020 nur stark eingeschränkt oder gar nicht möglich. Dresden feiert in diesem Jahr wirklich eine stille Weihnacht. Ein Fest ganz anders als gewohnt.

Im Stadtzentrum ist es mitten im Corona-Lockdown so ruhig und einsam wie sonst nie in der Advents- und Weihnachtszeit. Keine Touristen erfreuen sich an den vielfach effektvoll angestrahlten Baudenkmälern von Weltruf: Die Brühlsche Terrasse, der Theaterplatz, der Zwinger oder der Neumarkt sind nahezu verwaist, wenn das Tageslicht schwindet, die Blaue Stunde beginnt und schließlich die Finsternis hereinbricht.

Doch die Residenzstadt entwickelt auch in dieser Zeit einen geheimnisvollen Zauber, dem man sich schwer entziehen kann. Herrnhuter Sterne leuchten in den Fenstern, hoch oben in der Laterne der Frauenkirche, über der Königstraße in der Neustadt und tauchen die Innenstadt mit Schwibbögen und Lichterketten allerorten in ein funkelndes Meer. Ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft, eine einsame Runde Joggen oder mit dem Fahrrad lohnt auch dann und bietet den Dresdnerinnen und Dresdnern bei für diese Jahreszeit eher milden Temperaturen die Chance, ihre Stadt einmal so ganz anders zu entdecken. An den Feiertagen sind die coronabedingten Ausgangsbeschränkungen gelockert, am Heiligabend gilt auch keine nächtliche Ausgangssperre.

Vergessen Sie beim Gang vor die Tür dennoch nicht die Abstandsregeln und Ihren Mund-Nasen-Schutz! Das Coronavirus schert sich wenig um Ihre Feiertage. Wer es nicht ernst nimmt, der bringt sich und andere in Gefahr. Für ältere Mitmenschen oder Verwandte, Bekannte oder Nachbarn mit Vorerkrankungen könnte Ihre Sorglosigkeit dazu führen, dass dieses deren letztes Weihnachtsfest wird. Ist es das wert? Nein! Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund - frohe Weihnachten!

Von Jochen Leimert