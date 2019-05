Dresden

Nein, das Wort Haushaltssperre hat Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) am Montag nicht in den Mund genommen. Auch andere schlimme Wörter wie „Rotstift“ oder „streichen“ kamen ihm nicht über die Lippen. Die Steuerschätzung fällt nicht rosig für Dresden aus. Aber eben auch nicht katastrophal. „Alles unter Kontrolle“, lautet die Botschaft des Finanzbürgermeisters.

Nimmt Dresden in den nächsten Jahren weniger Geld ein?

Nein. Die Einnahmen steigen weiter. Aber: Als die Verwaltung im vergangenen Jahr den Haushalt aufgestellt hat, brummte die Konjunktur. Jetzt hat sich das Wachstum abgeschwächt. Handelskriege und der Brexit bedrohen die Exportnation Deutschland. Deshalb fließen die Steuern nicht mehr so üppig wie in den vergangenen Jahren.

Wie wirkt sich das für Dresden aus?

In diesem Jahr hat die Verwaltung mit 306 Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet. Laut Prognose werden es aber „nur“ 292 Millionen Euro. Für 2020 werden nach aktueller Schätzung rund 303 Millionen erwartet, also mehr Geld als 2019. Aber weniger als die ursprünglich erhofften 316 Millionen Euro. 2021 waren zunächst 329 Millionen geplant, jetzt erscheinen 315 Millionen realistisch. Bis 2023 werden rund 84 Millionen Euro weniger an Steuereinnahmen fließen als erwartet. Die Stadt erhält auch Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer. Hier fällt die Kurve aber nicht so steil ab wie bei der Gewerbesteuer.

An welchen Stellen drohen Dresden noch Verluste?

Da der Freistaat Sachsen auch weniger Geld einnimmt, wird er über den Finanzausgleich weniger an die Kommunen verteilen können. Wie hoch die Mindereinnahmen ausfallen, lässt sich laut Lames noch nicht abschätzen. Für dieses Jahr steht aber schon fest, dass 12,1 Millionen Euro weniger fließen als 2018.

Gibt es weitere Risiken?

Ein ganz großes: Sollten sich Bund und Länder nicht auf eine Reform der Grundsteuer einigen, würde es alle Kommunen hart treffen. Auch Dresden. 80 Millionen Euro nimmt die Stadt im Jahr ein. Kommt es zu keinem Kompromiss, fehlen bis 2023 rund 320 Millionen Euro in der Stadtkasse. „Es ist wie beim Brexit. Alle wissen, dass eine Lösung her muss. Aber niemand ist bereit, von seinen Positionen abzuweichen“, kommentiert Lames die aktuellen Signale aus Berlin.

84 Millionen Euro Mindereinnahmen sind viel Geld. Wie kann die Stadt das kompensieren?

2018 war ein traumhaftes Jahr für den Finanzbürgermeister – so viel Geld klingelte noch nie in der Kasse. Die Stadt hat sich ein sattes Polster von 62 Millionen Euro angefuttert. Geld, das Lames nicht einfach ausgeben, sondern in die Kompensation der Mindereinnahmen stecken will. „Gefühlt wurden die Mehreinnahmen vom Stadtrat schon mehrfach ausgegeben. Aber wir brauchen das Geld für einen ausgeglichen Haushalt“, so Lames.

Muss Dresden sparen oder sogar Vorhaben streichen?

Lames sagt: „Nein!“ Für solche Überlegungen sei es viel zu früh. Bis 2023 würden 50 Millionen Euro fehlen. Das sei eine Summe, die zu verkraften sei. Das könne die Verwaltung mit Minderausgaben und Mehreinnahmen erwirtschaften.

Kann der neue Stadtrat damit rechnen, Gelder aus einer Liquiditätsreserve für politische Wünsche einzusetzen?

Eher nicht. Die 6 Millionen Euro, die der alte Stadtrat vor knapp zwei Wochen verteilt hat, waren wohl auf lange Sicht die letzten frei verwendbaren Mittel. „Wir müssen wieder den Blick für das Wesentliche gewinnen“, meint Lames. Heißt: Investitionen in Bildung und Wirtschaft haben Vorrang.

Können nicht die Dresdner Stadtwerke ( Drewag) der Stadt mit ihrem Gewinn unter die Arme greifen?

Daraus wird nichts. Die Drewag soll zu 100 Prozent rekommunalisiert werden. Da bleibt wohl kein Geld übrig für 365-Euro-Ticket oder viele neue Schwimmbäder, meint der Finanzbürgermeister.

Von Thomas Baumann-Hartwig