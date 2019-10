Dresden

Die für Dienstagabend angekündigte Special Show der Kölner Jungs Stereogold muss leider entfallen, teilte der Veranstalter mit. Sänger Niclas Arbter muss ärztlich verordnet Bettruhe halten. Da es sich um eine Sonderveranstaltung handelt, hätte es Tickets ohnehin nur an der Abendkasse gegeben. Es besteht also keine Notwendigkeit zu Umtausch oder Rückerstattung. Ein Ersatztermin ist nicht geplant. Die nächsten Live-Konzerte finden im Dezember in München, Köln und Hamburg statt. Hier geht es zum kompletten Tourprogramm.

Von ps