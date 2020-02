Dresden

Rekordjahr für den Dresden-Tourismus: Nach Angaben des Landestourismusverbandes Sachsen haben im vergangenen Jahr 2,3 Millionen Gäste die Landeshauptstadt besucht. Das ist ein Plus von 53 000 Besuchern im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2018 und eine Steigerung um 2,3 Prozent. Die Gäste buchten den Angaben zufolge 4,7 Millionen Übernachtungen. Im Jahr 2018 hatte die Branche 4,6 Millionen Übernachtungen verzeichnet. Die Steigerungsrate liegt bei 2,2 Prozent.

Lesen Sie auch:

Dresden-Tourismus 2018 auf Rekordhoch

So viele Touristen in Dresden wie noch nie seit der Wende

Damit ist Dresden – gemessen an den absoluten Zahlen – Spitzenreiter in Sachsen. Es folgen Leipzig mit 1,9 Millionen Gästen und 3,6 Millionen Übernachtungen sowie das Erzgebirge mit 1,1 Millionen Gästen und 3,6 Millionen Übernachtungen. Bei der Dynamik des Wachstums liegt allerdings Leipzig vorne. In der Messestadt betrug das Plus bei den Übernachtungen 6,7 Prozent. Die Oberlausitz kam auf ein Plus von 6,3 Prozent.

In ganz Sachsen konnte sich die Tourismusbranche über ein Plus von 3,7 Prozent bei den Gästeankünften und 3,3 Prozent bei den Übernachtungen freuen. „ Sachsen ist ein beliebtes Reiseland“, folgert Tourismusministerin Barbara Klepsch ( CDU) und sprach der Tourismuswirtschaft ihr Dankeschön aus. „Mit hoher Qualität überzeugen die sächsischen Gastgeber unsere Besucher von nah und fern.“

Von Thomas Baumann-Hartwig