Stehen Fahrgäste der Verkehrsbetriebe in Dresden bald im Regen?

Dresden

Irgendwann müsse es entschieden werden, wenn Dresden nicht zur werbefreien Zone erklärt werden solle, sagte Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD): Alle waren sie in den Plenarsaal des Rathauses gekommen am sonnigen Montagnachmittag – der Finanzbürgermeister, 15 Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, die Vertreter der betroffenen Firmen. Auf einer Sondersitzung sollte der Auftrag für die Werbekonzessionen im öffentlichen Raum vergeben werden. Aber es kam anders.

Keine Zeit, die Unterlagen durchzuarbeiten

Vertagung!, forderte Linke-Stadtrat Tilo Kießling. Die Stadt habe die Unterlagen erst am vergangenen Mittwoch zugestellt, einen Tag vor einer Doppelsitzung des Stadtrats. „Es war schlicht keine Zeit, die 87 Seiten durchzuarbeiten“, erklärte Kießling. „Ohne Lektüre der Unterlagen kann ich aber keine qualifizierte Entscheidung treffen.“

Der Ausschuss hatte bereits vor anderthalb Wochen auf seiner regulären Sitzung auf Antrag der Linken die Vergabe vertagt – wegen fehlender Informationen seitens der Verwaltung. Allmählich beginnt die Uhr zu ticken, so Lames. Die Bindungsfrist der Gebote endet am 30. April. Heißt: Wenn Ausschussmitglieder auf der nächsten regulären Sitzung nächste Woche die Entscheidung an den Stadtrat verweisen – man sagt dazu „in den Stadtrat heben“ – könnte es äußerst knapp werden. Der Stadtrat tagt am 13. April, die Ladungsfrist lässt sich nur mit höchster Eile halten.

Es geht um 800 Fahrgastunterstände

Trivial ist die Frage der Fristen deshalb nicht, weil es um 800 Fahrgastunterstände an Haltestellen von Bussen und Bahnen geht. Die Verträge dafür laufen Ende 2022 aus. Anfang 2023 muss der bisherige Betreiber die Wartehäuschen abbauen. Deshalb sollte der neue Betreiber in der Lage sein, einen reibungslosen Übergang zu neuen Wartehäuschen zu garantieren, damit die Fahrgäste nicht im Regen stehen müssen.

Deshalb sollte der neue Betreiber schnell den Auftrag erhalten – nach DNN-Informationen ist es übrigens der alte Betreiber, so dass der Abbau alter Häuschen und die Installation neuer Unterstände in einer Hand liegen werden. Wenn es denn zur fristgerechten Vergabe kommt.

Von Thomas Baumann-Hartwig