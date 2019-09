Dresden

Dresdens Kulturlandschaft hat beinahe unbemerkt weiteren Nachwuchs bekommen – in Form einer blutjungen, außergewöhnlichen Band. Beim Elbhangfest und zuletzt beim Hechtfest nutzte sie die Gunst der Stunde, sich einem breiten Konzertpublikum vorzustellen.

Nun wollen die fünf Musiker von Steaming Animals konsequenterweise den nächsten Schritt gehen: Sieben Songs hat die Funk-Pop-Gruppe auf ihre Debüt-EP „ Smoking Dromedary“ gepresst, die jetzt veröffentlicht worden ist.

Aus verschiedenen Welten

In ihrer aktuellen Besetzung existieren Steaming Animals seit Mitte des letzten Jahres. Seinen Ursprung hatte das Ensemble in „ Smoking Dromedary“, dem Titelsong der Platte: Sänger Justus Borschke hat das Lied 2017 geschrieben, zusammen mit Gitarrist Jeremias Wagler-Wernecke. Was als Spaßprojekt begann, entwickelte sich weiter, wurde ausladender und ausgereifter. Weitere Stücke folgten, und schließlich formte sich die Newcomer-Band.

Steaming Animals wollen sich nicht allzu sehr am Sound anderer orientieren. Die Musiker fühlen sich am wohlsten im Dazwischen, was fraglos daran liegt, dass sie verschiedensten Klangwelten entstammen: Während beide Gitarristen etwa eine funklastige Ausbildung genossen, bringt Frontmann Justus wiederum seine Schwäche für melancholiegeladene, gefühlvolle Popmusik in das Projekt mit ein.

Eine Band auf Kollisionskurs

Der Proberaum von Steaming Animals ist dementsprechend ein von Kollisionen geprägter Ort, ein musikalisches Cern-Zentrum, wenn man so will: Die frühen Coldplay treffen dort auf Jimi Hendrix, Sticky Fingers auf Carlos Santana. Was sich anfangs zwangsläufig reibt, wird schnell zum kunstvollen Kompromiss – zur ultimativen Fusion von Funk, Rock, Pop und Jazz.

Die perkussive Funkgitarre sucht sich ihren Raum zwischen zärtlich hauchenden Background-Vocals und elektrisierenden Basslines. Minimalistische Piano-Akkorde und verspielte Schlagzeugrhythmen komplementieren das Klanggeflecht – ein frappant solides Stützwerk für das warme Timbre des Bandleaders.

Dass die talentierten Musiker zwischen 17 und 20 Lenze zählen,ist schwer zu glauben. Zu wohlerwogen sind die Arrangements, zu sorgfältig die Soli, zu ausgegoren der Wortlaut.

Justus Borschke ist das lyrische Mastermind von Steaming Animals. Seine Texte handeln von der ersten Liebe, emotionalen Achterbahnfahrten. Von Freundschaft und verschiedenen Aspekten menschlicher Beziehungen, von Selbstreflexion und wilden Partynächten. Dabei gelingt ihm der weite Spagat zwischen situativer Darstellung auf der einen, feinsinniger Abstraktion auf der anderen Seite.

Bei einem jungen Label zuhause

Die EP „ Smoking Dromedary“ wurde über Luxury Hechts Records veröffentlicht. Dort, so scheint es, haben Steaming Animals ihr musikalisches Zuhause gefunden. Das junge Label versammelt mehrere Gruppen aus Dresden, die am Anfang ihrer Karriere stehen, unter anderem Searching for Home oder das DDC Trio. Die Ensembles können auf gegenseitige Unterstützung bauen: Sie organisieren gemeinsame Konzerte, zudem steht ein eigenes Festival auf der To-do-Liste der Labelchefs.

Auch Steaming Animals führen eine solche Liste. Im Herbst wollen sie auf Tour gehen, im nächsten Jahr auf Festivals spielen und neue Songs aufnehmen.

Erst einmal steigt aber am 29. Oktober die große Releaseparty in der Groovestation, auf der die Newcomer ihre subtile, klangliche Akquise fortsetzen wollen.

Von Junes Semmoudi