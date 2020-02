Stauseebad in Cossebaude vor dem Aus

Dresden

Die Tage des Stauseebades Cossebaude scheinen gezählt. Denn die Vattenfall Wasserkraft GmbH will das Pumpspeicherwerk Niederwartha vorläufig stilllegen und hat einen entsprechenden Antrag bei der Bundesnetzagentur gestellt.

In diesem Zusammenhang sollen die Verträge mit der Drewag zum Schwarzstart des Kraftwerkes Nossener Brücke sowie mit der Stadt Dresden zum Stauseebad Cossebaude noch in diesem Jahr gekündigt werden. Das teilte die CDU-Stadtratsfraktion mit, die sich ihrerseits auf eine Mitteilung der Geschäftsführung der Vattenfall Wasserkraft GmbH gegenüber dem Ortsvorsteher von Cossebaude bezieht.

OB soll umgehend Gespräche mit Vattenfall aufnehmen

Um den Badebetrieb in einem der beliebtesten und meist gefragtesten Freibäder in Dresden über 2020 hinaus langfristig zu sichern, reichte die CDU am Donnerstag einen Antrag ein. Er sieht vor, den Oberbürgermeister zu beauftragen, mit Vattenfall umgehend Gespräche aufzunehmen. Ziel sei, den Badebetrieb im Stausee langfristig zu sichern. Der OB soll den Stadtrat bis zum 30. Juni 2020 über das Ergebnis der Gespräche informieren. Der Stadtrat muss nun über den Antrag der CDU entscheiden.

Das 1936 eröffnete Stauseebad Cossebaude ist – bezogen auf die Schwimmfläche – das größte Dresdner Freibad. Es bietet auch einen abgegrenzten FKK-Bereich, Surfschule, 86-Meter-Rutsche und viele andere Angebote. Eine Stilllegung des Pumpspeicherwerkes würde sich auf den Wasserstand des Stausees auswirken. Der Mindestwasserstand, der die Sicherheit der Anlage gewährleiste, reiche für einen Badebetrieb im Stausee nicht aus, hat die CDU in Erfahrung gebracht.

Drewag kann keine Auskunft geben

Drewag-Sprecherin Gerlind Ostmann konnte in Bezug auf eine Kündigung des Vertrages von Vattenfall zum Schwarzstart des Kraftwerkes Nossener Brücke noch keine Auskunft geben. Bisher ist es so, dass das Pumpspeicherwerk Niederwartha im Falle eines großflächigen Stromausfalles helfen soll, das Kraftwerk Nossener Brücke wieder anzuschieben und so ein Inselnetzwerk aufzubauen. Schwarzstartfähig sein soll künftig auch das neue Innovationskraftwerk, das gegenwärtig in Reick entsteht und ab Juli 2021 schrittweise ans Netz gehen soll.

Lesen Sie auch:

Dresdner Bäder: Über eine Millionen Besucher im Jahr 2019

Mehrere Dresdner Schwimmbäder erhöhen ihre Eintrittspreise

Von cat.