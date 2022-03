Staufalle Autobahn - auch in und um Dresden wird wieder gebaut

Dresden

Auch dieses Jahr wird auf Autobahnen in und um Dresden wieder gebaut, muss mit Verkehrseinschränkungen, verringerter Geschwindigkeit und gegebenenfalls auch wieder mit Stau gerechnet werden.

A4 Schwerpunkt bei Baumaßnahmen

Ein Schwerpunkt der geplanten Baumaßnahmen der Autobahn GmbH ist die A 4. Direkt in Dresden betrifft das von April an einen 2,9 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Dresden-West und der Anschlussstelle Dresden-Neustadt. Auf der Fahrbahn in Richtung Görlitz wird bis kurz nach der Anschlussstelle Dresden-Altstadt der Beton herausgebrochen und durch Gussasphalt ersetzt. Die Arbeiten sollen im November abgeschlossen werden. Die Kosten liegen bei 6,7 Millionen Euro.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Autobahnbrücke über die Elbe ist von der Baumaßnahme nicht betroffen. Der Fahrbahnaustausch auf dieser sei erst für die nächsten Jahre in der Planung, so Christian Milster, Leiter der Außenstelle Dresden der Autobahn GmbH.

Weitere Baumaßnahmen auf der A 4 im Großraum Dresden gibt es ab April zwischen Kodersdorf und Bautzen-Ost auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt in einem 7,7 Kilometer langen Abschnitt und ab Mai auf einem 4,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen Bautzen-Ost und Bautzen-West ebenfalls auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt. Auch hier wird der Beton durch Asphalt ersetzt.

Start für Tunnelsanierung im August

Das umfangreichste Bauvorhaben ist die Sanierung und sicherheitstechnische Nachrüstung der beiden Röhren des 1999 in Betrieb gegangenen Tunnels Königshainer Berge. „Startschuss ist im August“, so Projektleiter Wolfram Damm. Bis November 2025 werden 50 Millionen Euro verbaut, so die Kostenschätzung. Geplant ist, dass bei der Sanierung der beiden Röhren der Gegenverkehr jeweils in der anderen Röhre geführt wird. Für diesen Zweirichtungsverkehr sind umfangreiche bauliche Vorbereitungen vorgesehen, um die Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Hier wird in und um Dresden gebaut Die Autobahn GmbH plant 2022 acht Großbaustellen auf Sachsens Autobahnen. Im Dresdner Raum betrifft das: A 4 3,3 km langer Abschnitt Sanierung Tunnel Königshainer Berge zwischen Kodersdorf und Nieder Seifersdorf; Bauzeit: 08/2022 bis 11/2025 7,7 km langer Abschnitt der Richtungsfahrbahn Frankfurt zwischen Kodersdorf und Bautzen-Ost; Bauzeit: 04/2022 bis 10/2022 4,5 km langer Abschnitt der Richtungsfahrbahn Frankfurt zwischen Bautzen-Ost und Bautzen-West; Bauzeit: 05/2022 bis 10/2022 2,9 km langer Abschnitt der Richtungsfahrbahn Görlitz zwischen Dreieck Dresden-West und Dresden-Neustadt; Bauzeit 04/2022 bis 11/2022 A 17 3,8 km langer Abschnitt zwischen Heidenau und Bahretal; Bauzeit: 04/2022 bis 11/2022 A 14 8 km langer Abschnitt zwischen den Leisnig und Döbeln-Nord; Bauzeit: 04/2022 bis 11/2022

Auch auf der A17 wird wieder gebaut

Eine weitere größere Autobahnbaustelle in und um Dresden wird es auf der A 17 geben. Dort wollen die Autobahnbauer zwischen Heidenau und Bahretal in Höhe Anschlussstelle Pirna auf einem 3,8 Kilometer langen Abschnitt den Belag auf beiden Richtungsfahrbahnen erneuern. Baubeginn ist im April, Bauende im November, das Vorhaben kostet 10,1 Millionen Euro.

Auf der A 14 wird ab April bis November zwischen Leisnig und Döbeln-Nord ein acht Kilometer langer Abschnitt der Richtungsfahrbahn Dresden erneuert.

Baumaßnahmen gehen immer mit Einschränkungen einher, so die Autobahn GmbH, die diese auf ein Minimum begrenzen will. „Auch bei angespannten Verkehrslagen ist es unser Ziel, den Verkehr so flüssig wie möglich zu halten“, so Ralf Herrmann, Geschäftsbereichsleiter Bau und Erhalt der Autobahngesellschaft. Mit einem regelmäßigen Monitoring sollen die Auswirkungen auf den Verkehr überprüft werden, um gegebenenfalls bei der Verkehrsführung nachjustieren zu können.

Von Catrin Steinbach