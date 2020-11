Statt Striezelmarkteröffnung: Gottesdienst zugunsten der Nachtcafés

Dresden

Mit dem Gottesdienst am Donnerstag in der evangelischen Kreuzkirche wäre normalerweise der Striezelmarkt eröffnet worden. Da der in diesem Jahr wegen Corona nicht aufgebaut werden konnte, rückten evangelische und katholische Kirche die Wohnungslosen-Nachtcafés der Kirchgemeinden in den Mittelpunkt dieser ökumenischen, also gemeinsamen Feier. Ein halbierter Kreuzchor mit Anderthalb-Meter-Sicherheitslücken unter Leitung von Roderich Kreile gestaltete sie mit Motetten.

Dompfarrer: „Wir wollen ein Zeichen des Trotzdems setzen“

Die Nachtcafés, denen in den vergangenen Jahren die Kollekte zufloss, erhielten anschließend aus den Händen von Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke) eine Spende der Stadt über 5000 Euro.

„Wir wollen ein Zeichen des Trotzdems setzen“, sagte der katholische Dompfarrer und Dekan Norbert Büchner. Trotz Einschränkungen dürften die Nachtcafés als wichtiges Element der Stadtgesellschaft nicht vergessen werden.

Christian Behr, der evangelische Superintendent, erinnerte daran, dass nicht nur Bratwurst, Glühwein und Erzgebirgskunst in diesem Jahr auf dem Altmarkt fehlen würden. Vor allem könnten kleine Händler ihre Waren nicht anbieten. Trotz deren wirtschaftlicher Bedrohung und Stille werde die Botschaft des Advents als Hoffnungswort gegen Dunkelheit bleiben. „Große Online-Händler scheffeln Milliarden, andere dürfen nicht einmal ihre Bude auf dem Striezelmarkt aufbauen. Das steht stellvertretend für die Ungerechtigkeit in der Welt.“

Superintendent Behr würdigte besonders die ehrenamtlichen Helfer, die in den Nachtcafés für Menschen ohne Wohnung da seien. Und er appellierte: „Lasst uns gemeinsam lernen, mit dem bedrohlichen Virus umzugehen, es wird so bald nicht verschwinden.“ Es müsse alles getan werden, damit auch die Händler eine Zukunft haben. „Lasst uns lernen, nicht leugnen. Lasst uns offen bleiben für die Hoffnung.“ Die einsame Krippe unter der Fichte auf dem Altmarkt erinnere daran, dass Christi Geburt damals in Bethlehem auch ein einsames Leuchten gewesen sei. In den Kirchen seien in diesem Jahr andere, zartere musikalische Zeichen zu erwarten. „Vielleicht können wir sie aber intensiver wahrnehmen.“

Sozialbürgermeisterin: „Jede Spende sät Zuversicht“

Alle bedürften des Trostes, der Hoffnung, der Wärme und der Nähe, sagte Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann. „Am meisten aber diejenigen, die auf der Straße leben müssen, keine Wohnung und keine Familie haben. Für sie sind die Nachtcafés ein wichtiger Anlaufpunkt, ein Nacht-Ruhepol.“ Sie dankte den Kirchgemeinden für diese Hilfe. In Zeiten wie diesen seien Zusammenhalt und Spendenbereitschaft wichtiger denn je. „Jede Spende sät Zuversicht und hilft denen, die es am nötigsten haben.“

Nach dem Gottesdienst luden Vertreter des Schutzverbandes Dresdner Christstollen mit Stollenmädchen Johanna Meitzner stellvertretend für 120 Bäcker mehrere Striezel aus ihrem Auto in ein Transportfahrzeug der Nachtcafés, bestimmt für die Schutzbedürftigen.

Bis Ende März des kommenden Jahres öffnen jeden Abend in der Woche evangelische Kirchgemeinden und auch eine methodistische ihre Häuser als provisorische Schlafstelle. Für Hygieneartikel wie Masken und Desinfektionsmittel müssen sie in diesem Winter mehr Geld als sonst ausgeben.

