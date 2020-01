Start in ein unruhiges Jahr für Dresdner Akademiker

Dresden

Start in ein unruhiges Jahr für viele Mitarbeiter an Hochschulen: Bislang werden sie über Gelder aus dem Hochschulpakt von Bund und Ländern finanziert. Dieser läuft in diesem Jahr aus. Wie es dann weiter geht, ist in vielen Fällen noch unklar. „Wir hoffen, dass das Land und die Hochschulleitungen diesmal ihren Angestellten eher Sicherheit geben können“, erklärte Mathias Kuhnt, Sprecher der Landesvertretung des akademischen Mittelbaus und Sprecher der Mittelbauinitiative Dresden, auf DNN-Anfrage.

Seit 2007 fördern Bund und Länder mit dem Hochschulpakt 2020 in mehreren Phasen insgesamt mit Milliardenaufwand die Bereitstellung zusätzlicher Studienplätze. Der Bedarf entstand bundesweit unter anderem durch die demografische Entwicklung, doppelte Abiturjahrgänge und den Wegfall der Wehrpflicht. Der Freistaat verknüpfte den Hochschulpakt neben „ Überlastpaketen“ auch mit einem „Bildungspaket“ zum Ausbau der Lehramtsstudienplätze.

Hunderte Betroffene

„Derzeit sind an sächsischen Hochschulen etwa 800 volle Stellen über das Bildungs- und die Überlastpakete finanziert“, erläutert Kuhnt die Situation. Durch die gängige Praxis von Teilzeitverträgen, also die Teilung dieser Stellen für mehrere Personen, seien es insgesamt deutlich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allein an der TU Dresden seien es 200 ganze Stellen. Daher geht Kuhnt von 300 bis 350 Betroffenen aus. „Bisher handelte es sich dabei um hochproblematische Anstellungsverhältnisse.“

Kuhnt schildert als „klassisches Beispiel“ einen Mitarbeiter, der seit 2014 fünf verschiedene Verträge hatte, die in unterschiedlichem Umfang aus den Mitteln des Hochschulpakts finanziert wurden. Oft seien die Verträge auch mit anderen Drittmitteln kombiniert gewesen. „Da die Arbeitslast stets höher lag, als die zur Verfügung stehenden Stunden, arbeitete er auf einer halben oder dreiviertel Stelle nicht nur oft im vollen Umfang einer ganzen Stelle, es blieb auch kaum Zeit für die eigene Qualifikation.“ Nach sechs Jahren Anstellungsverhältnis sei eine Promotion aber die Voraussetzung, um weiter auf einer Haushaltsstelle befristet angestellt sein zu können.

Mittelbauvertreter fordert Klarheit

Außerdem wird jetzt schon deutlich, dass es aufgrund geänderter Schwerpunkte wahrscheinlich zu größeren Umverteilungen von Stellen an den Universitäten kommen werde. Entscheidungen über solche Umverteilungen wurden bei bisherigen Verlängerungen des Hochschulpakts erst wenige Wochen vor dem Ende entsprechender Arbeitsverträge bekannt gegeben. Nun haben Bund und Länder einen Zukunftsvertrag geschlossen, der für Anschluss an den Hochschulpakt sorgen soll. Dafür fordert der Mittelbauvertreter nun schnelle Klarheit.

Nach den Angaben von TU-Sprecherin Kim-Astrid Magister erhielt die Technische Universität seit 2013 Hochschulpaktmittel von jährlich etwa 13 Millionen Euro. Wie es mit den derzeit reichlich 200 ganzen Stellen weitergeht, „kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden“, erklärte Magister.

Ziel der TU Dresden sei es einerseits, die Wissensträger an der TU Dresden zu halten und damit gleichzeitig Sicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen. Andererseits müsse aber auch künftig eine gewisse Flexibilität gewährleistet bleiben, beispielsweise um stark nachgefragte Studiengänge in Hochzeiten zu unterstützen. „Wir werden auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Zeit- und Dauerbeschäftigungen achten“, fügte die TU-Sprecherin hinzu. Derzeit verhandele das Land mit dem Bund. Dies sei noch nicht abgeschlossen. Auch TU und Land seien im Gespräch um „möglichst bereits im 1. Quartal 2020 eine Abstimmung zu einem Mengengerüst zu erreichen“.

Ankündigung im Koalitionsvertrag

Beim Land wird angesichts des aktuellen Wechsels vor allem auf den Koalitionsvertrag verwiesen. Darin haben CDU, SPD und Grüne vereinbart: „Wir werden mit den Mitteln des Zukunftsvertrages die , Überlastpakete‘, das ,Bildungspaket‘ und die 20 zusätzlich finanzierten Medizinstudienplätze in Leipzig auf Dauer stellen sowie die Studienerfolgsprojekte und das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen dauerhaft absichern. Hierfür werden ab dem Jahr 2021 800 Stellen für hauptberufliches Personal im Stellenplan ausgebracht.“

In den vergangenen fünf Jahren verantwortete Eva-Maria Stange ( SPD) als Ministerin für Wissenschaft und Kunst auch den Hochschulbereich. Mit der Bildung der Regierung von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) liegt die Zuständigkeit für den Hochschulbereich seit 20. Dezember bei Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow ( CDU).

„Verantwortung nicht entziehen“

Mittelbauvertreter Kuhnt kritisiert „das Sonderbefristungsrecht für wissenschaftliches Personal“, das den Hochschulen erlaube, jegliches organisatorische und finanzielle Risiko auf die Mitarbeiter auszulagern. „Solch ein Hire and Fire wäre beispielsweise in der freien Wirtschaft undenkbar.“ Es handele sich eben nicht um Stellen, die der Qualifikation der Mitarbeiter dienten. „Diese Stellen sind dazu da, die Qualität der Lehre zu verbessern“, betont Kuhnt. „Die Anwerbung guten Personals lässt sich nur gewährleisten, wenn auch die Rahmenbedingungen stimmen. Dies ist neben einer entfristeten Stelle auch ein sinnvoller Lehrumfang.“

Aufgabe des Landes ist es laut Kuhnt nun, „nicht zuletzt mit sanftem Druck auf die Hochschulleitungen“, eine entsprechende Umsetzung des Zukunftsvertrages sicherzustellen. „Schließlich habe sich auch das Land Sachsen mit dem Bund auf einen Vertrag geeinigt, in dem beide Kriterien an prominenter Stelle festgehalten sind: Qualität in der Lehre und unbefristete Verträge für das Personal.“ Auch die Hochschulleitungen haben den Rahmenkodex zwischen Hochschulen, Ministerium und Personalräten unterzeichnet, mit dem sich auf die Schaffung planbarer Karrierewege geeinigt wurde. Kuhnt: „Dieser Verantwortung können sie sich nicht länger entziehen.“

