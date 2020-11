Dresden

Wer keinen Haus- oder Kinderarzt findet und keinen Facharzttermin bekommt, der kann sich an die Terminvermittlung der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) wenden. Sie ist unter der Telefonnummer 11 61 17 erreichbar, unter der auch dringende ärztliche Hausbesuche vermittelt werden.

Drastischer Anstieg von Anrufen durch Corona

Gab es im zweiten und dritten Quartal 2019 etwa 11 400 Anrufe, waren es im gleichen Zeitraum dieses Jahres 51 000, das ist knapp das Viereinhalbfache. Der Grund für diesen drastischen Anstieg ist Corona.

Zu Beginn der Pandemie hätten viele verunsicherte und teilweise auch verängstigte Patienten angerufen, weil sie zweifelten, ob sie ihre vereinbarten Behandlungs- und Vorsorgetermine wahrnehmen sollten, aber auch sonst verschiedene Fragen bezüglich der Corona-Pandemie beantwortet haben wollten, so der Dresdner Allgemeinmediziner Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. „Zudem wollten oder konnten viele Patienten aufgrund der Ausgangsbeschränkungen keine weiter entfernten Praxen außerhalb ihres Wohnortes aufsuchen.“ So habe es in erheblichem Umfang Absagen vereinbarter Termine bei Fachärzten gegeben.

Auch gegenwärtig ist die Terminservicestelle noch besonders gefragt. Die Kassenärztliche Vereinigung spricht von einem „starken Anstieg“ der Anfragen. Ein Großteil der Anrufer erkundige sich nach Testmöglichkeiten und zu den aktuellen Regelungen im Zusammenhang mit der Pandemie.

Terminvermittlung startete 2014 als Modellprojekt

Das Angebot der Facharzt- und Terminvermittlung gibt es seit November 2014. Damals startete der Service in Sachsen als Modellprojekt. Das Ziel des Angebotes ist es eigentlich, Patienten bei der Vereinbarung von dringlichen Facharzt- und Psychotherapeutenterminen sowie bei der Suche nach dauerhaft versorgenden Haus- und Kinderärzten zu unterstützen, wenn sie selber erfolglos bleiben.

Zudem werden termingebundene Kindervorsorgeuntersuchungen vermittelt. Wunschtermine und Termine bei Wunschärzten gibt es jedoch nicht. Das Angebot der Kassenärztlichen Vereinigung gilt zudem nicht bei Zahnärzten und Kieferorthopäden.

Vermittlungsfrist liegt bei vier Wochen

2016 wurde der Service der Terminvermittlung dann bundesweit per Gesetz eingeführt, weil es überall in Deutschland – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß – diese Probleme gibt.

Die Terminservicestelle Sachsen könne fast alle Anrufer im Rahmen der gesetzlichen Frist von vier Wochen vermitteln, so der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. Probleme gebe es im Moment im Großraum Chemnitz bei der Vermittlung von Terminen bei konservativen Augenärzten, im Großraum Leipzig bei Psychotherapeuten sowie im Großraum Dresden bei Hautärzten. „Wenn zum Beispiel im Raum Bautzen von vier Hautärzten einer seine Praxis ohne Nachfolger schließt, dann sinkt die Versorgungsleistung gleich mal um ein Viertel“, erklärt Klaus Heckemann.

