Dresden

Dem Sturmtief „Sabine“ ist auch am Dienstag die Puste noch nicht ausgegangen – und das sorgt auch in Dresden weiterhin für Einschränkungen. So vermelden etwa die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), dass die Schwebebahn wegen Windböen im Bereich der Oberen Station bis auf weiteres ersatzlos ausfällt.

Auch die Feuerwehr ist weiterhin gefragt. Seit Sonntag wurden die Kameraden zu insgesamt 60 Einsätzen gerufen – vor allem aufgrund einer Vielzahl abgerissener Baumkronen, auf der Straße liegender Bäume und abgebrochener Äste. 17 von 21 Dresdner Stadteilfeuerwehren sowie alle Wachen der Berufsfeuerwehr waren daran beteiligt.

Lesen Sie auch:

Sturmtief Sabine fegt über Dresden hinweg – Die Bilanz

Von DNN