Das Städtische Klinikum Dresden hat in der Corona-Pandemie Großes vollbracht. Ärzte und Pflegekräfte versorgten hunderte schwerkranke Corona-Patienten und retteten vielen von ihnen das Leben. Was hat die Corona-Krise aber mit den Zahlen des Klinikums gemacht, das jahrelang hohe Defizite erwirtschaftet hat? Die Betriebsleitung hat jetzt Bilanz über das erste Halbjahr gezogen.

Die Beihilfen des Bundes sind Mitte Juni ausgelaufen, seit Ende Mai fahren die Krankenhäuser in Friedrichstadt und Trachau den stationären Betrieb wieder hoch. Aber erst im dritten Quartal wird es möglich sein, dass die vollstationären Bereiche der somatischen Medizin wieder die Planziele erreichen, heißt es in dem Bericht. In der Psychiatrie ist wegen der strengen Hygieneregeln noch für längere Zeit mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Defizit von rund vier Millionen Euro

Letztlich wird das Klinikum einen höheren Verlust in diesem Jahr erwirtschaften als im Wirtschaftsplan ausgewiesen ist, sagt die Betriebsleitung vorher. Auch deshalb, weil die Kaufleute von einer vierten Corona-Welle im vierten Quartal ausgehen und mit weiteren Einbußen rechnen, da das Klinikum wieder in großem Umfang Corona-Patienten versorgen könnte und dafür andere Bereiche heruntergefahren werden müssten.

Ein Defizit von rund vier Millionen Euro steht im Plan, die Betriebsleitung rechnet mit 6,3 Millionen Euro Defizit Ende 2021. Zum Halbjahr betrug der Fehlbetrag 3,3 Millionen Euro. Das Minus wird deutlich geringer ausfallen als 2019. Damals standen noch 11,8 Millionen Euro Verlust in den Büchern. Im vergangenen Jahr verbesserte das Klinikum das Ergebnis um fast acht Millionen Euro auf ein Minus 3,9 Millionen Euro.

Ursache für das Minus sind weniger Behandlungsfälle während der Pandemie. Das Klinikum musste zeitweise alle planbaren und nicht lebensnotwendigen Eingriffe verschieben, um die Versorgung von Corona-Patienten sicherstellen zu können. Das hat Auswirkungen auf das Ergebnis, da die Ausgleichszahlungen des Bundes die Einnahmeausfälle nicht in vollem Umfang kompensiert haben, erklärt die Betriebsleitung.

Liquiditätsentwicklung des Klinikums positiv

Die Pandemie hat auch die Kosten für Material in die Höhe getrieben. Schutzbekleidung, Desinfektionsmittel sowie Laborbedarf gingen ins Geld, während für Narkose- und OP-Bedarf weniger Mittel ausgegeben wurden als geplant. Letztlich wurden 21 727 Fälle im ersten Halbjahr behandelt – nicht gleichzusetzen mit Patienten – und damit 5234 Fälle weniger als geplant. Seit Juni wird das geplante Leistungsniveau wieder fast erreicht, heißt es in dem Bericht. Der einzige Bereich, der deutlich über den Planwerten liegt, ist die Intensivmedizin. Die intensivmedizinische Betreuung schwerstkranker Covid-Patienten hat sich hier bemerkbar gemacht.

Wegen der Pandemie, aber auch wegen der verzögerten Zusage von Fördermitteln konnte das Städtische Klinikum nicht alle geplanten Investitionen pünktlich starten. 18,6 Millionen Euro Investitionsvolumen standen für das erste Halbjahr zur Verfügung, aber nur 7,7 Millionen Euro wurden auch abgerufen. Die Liquiditätsentwicklung des Klinikums ist positiv, der Eigenbetrieb konnte seine Kredite bedienen. In der Risikoeinschätzung steht die Ampel auf Gelb – lange Jahre prangte hier ein dunkles Rot.

Von Thomas Baumann-Hartwig