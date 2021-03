Dresden

Die Bürger der Landeshauptstadt Dresden sollen am Zukunftskonzept für das Städtische Klinikum beteiligt werden. Der Petitionsausschuss will sich bis zu seiner nächsten Sitzung am 31. März auf ein geeignetes Format verständigen, mit dem Einwohner und Beschäftigte des Klinikums in die Debatte einbezogen werden können.

Das ist durchaus ein schwieriges Unterfangen, da für das Zukunftskonzept betriebswirtschaftliche und medizinische Expertise erforderlich ist. Deshalb lehnte eine Mehrheit am Mittwochnachmittag auch eine öffentliche Anhörung im Petitionsausschuss ab. Dieser sei nicht das Fachgremium, begründete Kati Bischoffberger (Grüne), warum sie wenig von dem von Susanne Dagen (Freie Wähler) eingebrachten Vorschlag hält. Im Gesundheitsausschuss hatte es bereits eine Expertenanhörung gegeben.

Das Präferenzszenario der Stadtverwaltung sieht bis 2035 eine Konzentration der stationären Versorgung am Standort Friedrichstadt vor. Dort soll ein stationärer Campus mit rund 1000 Betten entstehen, während der Standort Trachau mit dem Krankenhaus Neustadt nur ein Notfallzentrum mit Intensivbetten behalten soll.

Langfristige und nachhaltige Planung

„Das gefährdet die medizinische Versorgung im Dresdner Norden“, erklärte Jonas Leuwer, der gemeinsam mit dem „Netzwerk Pflege“ die Petition eingereicht hatte, den Ausschussmitgliedern. Bei dem Szenario handele es sich um ein Sparkonzept, das Arbeitsplätze gefährde. „Wir brauchen eine langfristige und nachhaltige Planung, die die Zukunft aller Standorte des Städtischen Klinikums sichert“, forderte er.

20 Millionen Euro Zuschuss im Jahr?

Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) hatte in der Stellungnahme der Verwaltung erklärt, die Petition sei nicht im Interesse der Landeshauptstadt Dresden, und Bischoffberger merkte an: „Uns wurde mitgeteilt, dass wir bis zu 20 Millionen Euro Zuschuss pro Jahr aus der Stadtkasse an das Klinikum zahlen müssen, wenn nichts getan wird. Das ist sehr viel Geld.“

Alle Stadträte erhalten die Petition

Die Petition und das Schreiben der Verwaltung sollen nun allen Stadträten zur Verfügung gestellt werden. Und in drei Wochen wird entschieden, wie die Bürger und die Belegschaft einbezogen werden können.

Von Thomas Baumann-Hartwig