Städtisches Klinikum Dresden: Wie ist die Lage auf den Corona-Stationen?

Die Omikron-Welle sorgt für keine zusätzliche Belastung der Intensivstationen im Städtischen Klinikum Dresden. Die Zahl der schwerkranken Corona-Patienten bleibt nach Angaben des Krankenhauses nahezu stabil. Sieben Patienten mussten am Donnerstag intensivmedizinisch betreut werden. Am vergangenen Freitag waren es noch drei Intensivpatienten.

Die Patientenzahlen bleiben stabil

Auch auf den Normalstationen stagnieren die Patientenzahlen. Am vergangenen Freitag wurden im Städtischen Klinikum 37 Corona-Patienten behandelt, am Donnerstag waren es 40. „Herausfordernd bleibt der hohe Anteil an Beschäftigten, die infiziert oder in Quarantäne sind“, erklärte Professor Sebastian Schellong, der Medizinische Direktor des Städtischen Klinikums. Sachsen befinde sich noch mitten in der Omikron-Welle mit steigenden Inzidenzen.

Die Ärzte des Klinikums würden zunehmend Patienten sehen, die nicht wegen, sondern mit einer Corona-Infektion ins Klinikum kommen würden. „Sie werden vorrangig wegen einer anderen Erkrankung behandelt und müssen dennoch isoliert werden“, erklärte Schellong. Das Klinikum stehe vor der Aufgabe, den Klinikbetrieb auch darauf vorzubereiten, wenn die pandemische Lage in eine endemische übergehe.

Auf infektiöse Patienten vorbereitet

Das Städtische Klinikum sei mit dem Fachgebiet Infektiologie und Tropenmedizin im Sächsischen Krankenhausplan verankert. „Wir haben somit den Versorgungsauftrag und vor allem die Expertise. Wir sind daher ständig auf die Behandlung infektiöser Patienten vorbereitet“, so der Medizinische Direktor.

