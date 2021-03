Städtisches Klinikum Dresden: Stresstest für die Zukunftspläne

Dresden

Das Zukunftsszenario für das Städtische Klinikum Dresden von Stadtverwaltung und Klinikleitung wird einem ersten Stresstest unterzogen. Am kommenden Mittwoch, 10. März, wird sich der Petitionsausschuss des Stadtrats mit der Petition „Schließung des Krankenhauses Neustadt verhindern!“ befassen. 4912 Unterstützer hat die Petition gefunden, die Jonas Leuwer eingereicht hat. Er arbeitet als Pfleger im Krankenhaus Friedrichstadt.

Das Zukunftsszenario sieht bis 2035 einen stationären Campus mit rund 1000 Betten am Standort Friedrichstadt vor. Das Krankenhaus Neustadt am Standort Trachau soll ein Notfallzentrum mit Intensivbetten behalten, in 14 Jahren aber vor allem für die ambulante medizinische Versorgung sowie für Pflege und betreutes Wohnen genutzt werden. Ein Grund für das Konzept: Der 1928 errichtete Klinikkomplex in Trachau lässt sich laut Verwaltung und Klinikleitung nur mit hohem Aufwand in ein modernes Klinikum umbauen.

Die Stadtverwaltung arbeitet an einer entsprechenden Vorlage, die in den Fachgremien des Stadtrats diskutiert werden soll. Der Stadtratsbeschluss ist für Juni geplant. Der Petitionsausschuss ist kein Fachgremium, aber ein wichtiges Barometer für die politische Gemengelage. Diese ist durchaus unübersichtlich, da neben politischen auch regionale Interessen eine Rolle spielen. Stadträte aus dem Dresdner Norden müssen parteiübergreifend ihren Wählern erklären, wie die medizinische Versorgung sichergestellt werden soll.

Zwischen den Fronten steht auch Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke). Als Teil der Verwaltung muss sie ein Szenario erarbeiten, das in Teilen ihrer Partei sehr kritisch gesehen wird und auch auf deutliche Ablehnung stößt. „Wir werden nicht locker lassen“, kündigt Pfleger Jonas Leuwer an, der sich in der Gewerkschaft engagiert und für die Linke als Bundestagsdirektkandidat aufgestellt werden will.

Das Städtische Klinikum ist ein Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Dresden. Es hat sich mit hoher medizinischer Expertise einen exzellenten Ruf erworben, erwirtschaftet aber seit mehreren Jahren Defizite. Deshalb hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ein Sanierungskonzept in Auftrag gegeben.

Von Thomas Baumann-Hartwig