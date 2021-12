Dresden

Der Stadtrat stellt am Donnerstag die personellen Weichen für die weitere Entwicklung des Städtischen Klinikums Dresden: „Berufung der Direktoren des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum“ heißt Tagesordnungspunkt 28 im nichtöffentlichen Teil. Bereits seit Mitte 2020 ist die Stelle des Ärztlichen Direktors unbesetzt, nachdem Amtsinhaber Dr. Lutz Blase das Klinikum verlassen hatte. Zum Jahresende geht auch der kaufmännische Direktor Marcus Polle, der in die Geschäftsführung des Klinikums Dortmund wechselt.

Nach anderthalbjähriger Interimsbesetzung schlägt der Geschäftsbereich von Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) Professor Sebastian Schellong als Ärztlichen Direktor vor. Der Mediziner ist seit 2008 Chefarzt der 2. Medizinischen Klinik des Städtischen Klinikums, zu der eine Corona-Intensivstation am Standort Friedrichstadt gehört. Professor Schellong studierte Medizin in Münster und Lübeck, die ärztliche Weiterbildung absolvierte er in Münster und Hannover. Nach einer Station an der Universitätsklinik Magdeburg kam er 1995 nach Dresden, wo er 2004 zum Gründungsdirektor des GefäßCentrums am Uniklinikum gewählt wurde.

Gesundheitsausschuss bestätigte Personalvorschläge

Kaufmännischer Direktor soll Dirk Köcher werden, der bisherige Geschäftsführer der Helios Weißeritztal-Kliniken GmbH mit Standorten in Freital und Dippoldiswalde. Der diplomierte Gesundheitsökonom war mehrere Jahre in Führungspositionen bei der Bundeswehr tätig, ehe er 2011 im Alter von 33 Jahren die Geschäftsführung der Weißeritztal-Kliniken übernahm. Zuvor war er ein Jahr als Verwaltungsleiter an den Kliniken tätig. Köcher hat seinen Lebensmittelpunkt in Dresden, die Verwaltung verspricht sich von ihm die gleiche Kontinuität, die er bereits in der Nachbarregion gezeigt hat. Als Direktorin Pflege soll der Stadtrat Petra Vitzthum im Amt bestätigen.

Der Gesundheitsausschuss bestätigte in der vergangenen Woche die Personalvorschläge, es wird mit wenig Widerspruch im Stadtrat gerechnet. Das Städtische Klinikum steht vor einem großen Umbruch. Bis 2035 soll der Standort Friedrichstadt zum stationären Campus ausgebaut werden, während der Standort in Trachenberge die Betten verliert und zu einem ambulanten Gesundheitszentrum umgebaut werden soll. Die Pläne sind umstritten, der Stadtrat gab zunächst nur Grünes Licht für die erste Etappe, die den Ausbau des Standortes am Weißen Hirsch zum Zentrum für Psychiatrie beinhaltet.

Das Städtische Klinikum hatte bis 2019 hohe Verluste erwirtschaftet. Unter Leitung von Marcus Polle stabilisierte sich die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser, die eine große Zahl an Corona-Patienten aus Dresden und dem Umland versorgen.

Von Thomas Baumann-Hartwig