Das Städtische Klinikum Dresden leistet in der Coronapandemie hervorragende Arbeit. Das bestätigen Mediziner und Politiker regelmäßig. Die Kehrseite dieser Einschätzung: Die wirtschaftlichen Probleme des Klinikums haben sich weiter verschärft. Das geht aus dem Management-Report für das erste Halbjahr hervor.

Am 16. März begann für das Städtische Klinikum der Corona-Modus: Bettenkapazitäten für infizierte Patienten wurden freigelenkt, viele nicht lebensnotwendige Operationen verschoben. „Dadurch konnten die geplanten Umsatzerlöse trotz der geflossenen Ausgleichszahlungen nicht vollumfänglich realisiert werden“, heißt es in dem Bericht. Das Halbjahresergebnis liege unter dem Plan.

Höhere Verluste als erwartet

Die Betriebsleitung geht wegen der Pandemie von einer weiter anhaltenden Leistungseinschränkung für das Geschäftsjahr aus. „Unter Berücksichtigung von derzeit geltenden gesetzlichen Ausgleichsregelungen muss von einem wesentlich schlechteren Jahresergebnis 2020 als geplant ausgegangen werden“, heißt es im Wortlaut.

In Zahlen: Für 2020 war mit einem Defizit von 7,465 Millionen Euro kalkuliert worden. Jetzt geht die Betriebsleitung von einem Minus in Höhe von 14,148 Millionen Euro aus. Die Berechnung unterstellt, dass die Pandemie-Ausgleichszahlungen des Bundes wie gesetzlich geregelt nur bis zum 30. September fließen und für das vierte Quartal entfallen.

Mit den Ausgleichszahlungen konnte das Klinikum zwar die Erlösausfälle im stationären Bereich im Wesentlichen kompensieren. Aber während der Coronakrise kam es auch zu einem Einbruch der ambulanten Fälle. Dafür allerdings gibt es keine Ausgleichsmechanismen.

Höhere Ausgaben

Zum negativen Ergebnis trägt weiterhin ein erhöhter Materialaufwand bei gleichzeitig unterplanmäßigen Leistungen bei. Das Klinikum musste deutlich mehr Geld für Zusatzreinigung und Desinfektion sowie ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial ausgeben als in den Zeiten vor Corona.

Seit Juni erreicht das Klinikum das für 2020 geplante Leistungsniveau wieder annähernd. Aber: „Basierend auf der bestehenden Pandemielage wird für die Leistungsprognose per 31. Dezember 2020 eine Schätzung ausgehend von den im ersten Halbjahr realisierten Leistungsmengen angenommen. Da die Entwicklung für 2020, insbesondere hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit und des Zeitpunktes einer weiteren Pandemie-Welle nicht abschließend eingeschätzt werden kann, geht die Betriebsleitung weiterhin von einer potenziellen pandemiebedingten Leistungseinschränkung bis Ende 2020 aus“, heißt es in dem Report.

Größtes kommunales Krankenhaus in Sachsen

Das Städtische Klinikum Dresden ist das größte kommunale Krankenhaus in Sachsen. Aktuell sind 3341 Beschäftigte an den Standorten Friedrichstadt und Neustadt tätig. Strukturelle Probleme im Gesundheitswesen, aber auch hausgemachte Defizite haben zu hohen Verlusten in den vergangenen Jahren geführt. So betrug 2019 das Minus 11,865 Millionen Euro.

Mit einem neuen Direktorium, einem Begleitteam aus Stadträten, Ärzten und Pflegepersonal sowie betriebswirtschaftlicher Expertise arbeitet die Stadtverwaltung an einer Zukunftsstrategie für das Klinikum.

Von Thomas Baumann-Hartwig