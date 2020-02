Führungskrise am Städtischen Klinikum Dresden: So reagieren Politiker

Dresden

Das Städtische Klinikum Dresden braucht einen neuen kaufmännischen Direktor. Oder ein neues Direktorium? Jürgen Richter, der bisher an der Spitze des städtischen Eigenbetriebes stand, hat um Freistellung gebeten. Das Klinikum schreibt seit Jahren rote Zahlen und ist auf Kredite der Landeshauptstadt angewiesen.

Grüne: Kaufmännischer Direktor ist nicht der Sündenbock

Wolfgang Deppe, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen im Stadtrat, warnte davor, Richter zum Sündenbock für die Entwicklung des Klinikums zu machen. „Mit Betroffenheit und Respekt nimmt die Grüne Stadtratsfraktion die Bitte des Kaufmännischen Direktors des Städtischen Klinikums Herrn Jürgen Richter um Entpflichtung von seinen Aufgaben zur Kenntnis“, erklärte der Stadtrat.

Richter habe in der desaströsen Zeit vor der Fusionierung der Städtischen Krankenhäuser Friedrichstadt und Neustadt hervorragende Aufräumarbeit geleistet und den Fusionsprozess mit Umsicht und Tatkraft gelenkt. Er habe wesentlich dazu beigetragen, besonders im Bereich Verwaltung, Technik und Labor effizientere Strukturen zu schaffen und Synergien zu mobilisieren. „Dabei war es ihm wichtig, immer alle Beteiligten einzubeziehen und besonders die Belange der Beschäftigten zu berücksichtigen“, so Deppe.

Umstrukturierungsprozess ist erlahmt

Der Prozess der Umstrukturierung sei in den vergangenen Jahren jedoch erlahmt. Dies sei aber nicht allein Jürgen Richter anzulasten, sondern dem gesamten Direktorium und auch anderen Beteiligten. „Das Ausscheiden von Herrn Richter muss daher als Chance genutzt werden, die gesamte Leitungsstruktur des Klinikums auf den Prüfstand zu stellen, so wie es auch der Stadtrat in seinem Begleitbeschluss zum Wirtschaftsplan in der vergangenen Woche beschlossen hat“, forderte Deppe.

Linke: „Schwarze Null“ ist illusorisch

Jens Matthis von der Fraktion Die Linke erklärte, Jürgen Richter habe ein Konzept verfolgt, das nicht mehr weiter führe. „Die Zielsetzung einer schwarzen Null ist unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen zum Scheitern verurteilt.“ Ein neuer Direktor müsse alles tun, um die Qualität des Städtischen Klinikums zu halten und zu steigern. „Das geht nur, wenn das Personal gehalten wird. Es wäre kontraproduktiv, in der jetzigen Situation Personal abzubauen“, so der Linke-Politiker. Die anstehende Neubesetzung biete auch eine gewisse Chance. „Jeder Bewerber sollte intensiv nach seinen inhaltlichen Vorstellungen befragt werden“, empfiehlt Matthis.

SPD : Kommunikationsstörungen mit dem Personalrat

Viola Vogel, Gesundheitspolitikerin der SPD-Fraktion, glaubt, dass Richter die notwendigen Konsequenzen aus den Ereignissen der vergangenen Wochen zieht. „Ich nehme Kommunikationsstörungen zwischen Personalrat und Direktorium des Klinikums wahr.“ Jetzt könne neue Energie in das Direktorium einziehen. Das sei wichtig, damit die notwendigen Änderungen angegangen werden können, erklärte Vogel. „Ich hoffe auf ein besseres Zusammenwirken zwischen Direktorium, Personalrat und Stadtrat.“

AfD : Verständliches Sanierungskonzept fehlt

Bernd Lommel, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion, äußerte seinen Respekt für Richters Schritt. Der Direktor sei im Krankenhausausschuss bemüht gewesen, auf die Sorgen der Stadträte einzugehen. „Zwei Aufgaben konnte er nicht glaubwürdig lösen: Die Fusion der beiden Krankenhäuser zur harmonischen Einheit unter den Mitarbeitern zu gestalten und ein verständliches Sanierungskonzept vorzulegen.“ Richter habe nicht an die Erfolge zu Beginn seiner Amtszeit anknüpfen können.

FDP : Eingeschlagenen Weg fortsetzen

Christoph Blödner, sozialpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, zeigte sich überrascht vom Schritt des kaufmännischen Direktors. „Wichtig ist, dass der eingeschrittene Weg fortgesetzt wird. Mit der Hoffnung auf mehr Patienten die Struktur des Klinikums aufrechtzuerhalten, ist aus unserer Sicht der falsche Weg“, erklärte Blödner.

Von Thomas Baumann-Hartwig