Städtisches Klinikum Dresden: Grünes Licht für erste Umbau-Etappe

Dresden

Da rieben sich einige Beobachter verdutzt die Augen: Der Gesundheitsausschuss des Stadtrats hat das Zukunftsszenario für das Städtische Klinikum Dresden einstimmig verabschiedet. Bis kurz vor der Abstimmung waren die Mehrheitsverhältnisse unklar. Es lief auf ein Patt hinaus. Im Stadtrat nächste Woche hätte eine einzige Stimme den Ausschlag geben können – keine gute Basis für die Zukunft eines Eigenbetriebs, der die medizinische Versorgung der Dresdner mitverantwortet.

„Einstimmigkeit war so nicht zu erwarten“, erklärte Marcus Polle, kaufmännischer Direktor des Klinikums und „Architekt“ des Zukunftsszenarios. „Das ist ein klares Bekenntnis zu unserer Medizinstrategie und der geplanten Ausrichtung auf große Zentren.“ Es sei ein wichtiges Signal, dass das Klinikum die Umsetzung der Phase eins in Angriff nehmen könne. „Zu Phase zwei und drei gibt es noch Fragen, die es zu beantworten gilt“, fügte der Manager an, der Dresden zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlassen wird, um in seiner Heimat Dortmund die Geschäftsführung des Klinikums zu übernehmen.

Phase zwei und Phase drei stellt Ausschuss unter Vorbehalt

Einstimmigkeit verlangt Kompromisse. Im Finanzausschuss war das Zukunftsszenario durchgefallen, im Bauausschuss auch. „Es ist unserem Änderungsantrag zu verdanken, dass es so breite Zustimmung gab“, erklärte Wolfgang Deppe, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen im Stadtrat. Gemeinsam mit Linken und SPD haben die Grünen einen Kompromissvorschlag formuliert. Grünes Licht für die Vorhaben bis 2025. Heißt: Der Neubau eines Zentrums für seelische Gesundheit am Weißen Hirsch und der Umzug der dort angesiedelten Kardiologie an den Standort Trachau können anlaufen. Schon dieser Schritt kostet laut Konzept rund 99,5 Millionen Euro.

Phase zwei und Phase drei dagegen stellt der Ausschuss unter Vorbehalt. Es geht um die Konzentration der stationären Betten am Standort Friedrichstadt und den Umbau des Standorts Trachau zu ei­nem ambulanten Gesundheitszentrum. „Wir wollen, dass noch einmal vertieft geprüft wird“, erklärt Deppe. Ist eine chirurgisch-internistische Regelversorgung in Trachau möglich, vielleicht sogar ein Mutter-Kind-Zentrum mit Geburtsthilfe und Kinderheilkunde?

„Endlich kann das Klinikum loslegen“

Was, so der Prüfauftrag, ist überhaupt an baulichen Erweiterungen in Friedrichstadt möglich? Wie steht der Denkmalschutz zu Neubauvorhaben auf der historischen Anlage? Auch die Bereitstellung der Fördermittel, ohne die das Szenario nicht umgesetzt werden kann, soll noch einmal auf den Prüfstand. Eigentlich wollten die Grünen mit Linken und SPD ein neues Gutachten zur Zukunft des Klinikums. „Diesen Antrag haben wir zurückgezogen“, so Deppe. „Aber die inhaltliche Fragestellung bleibt.“

„Endlich kann das Klinikum loslegen“, sagt Daniela Walter, Gesundheitspolitikerin der CDU. Die Christdemokraten wollen nicht mit städtischen Mitteln in Millionenhöhe die Verluste des Klinikums ausgleichen. „Wir wollen Geld investieren. In neue Gebäude, in neue Medizintechnik“, schildert Walter den Grundgedanken des Konzepts. Das Klinikum müsse so aufgestellt werden, dass es keine Defizite mehr produziere.

Stadtrat entscheidet in der nächsten Woche

Dass der Stadtrat bei der Neustrukturierung einbezogen wird, hält Walter für durchaus sinnvoll. „Niemand kann bis 2035 sehen. Wir wissen nicht, welche Rahmenbedingungen dann gelten.“ Deshalb, so Walter, sei der Kompromiss kein fauler. „Wir werden in die Lage versetzt, auf Parameter wie die Entwicklung der Einwohnerzahl oder der Demografie zu reagieren.“

Wer diese Prozesse personell umsetzt, ist noch ungewiss. Die Stadtverwaltung hat die Stelle des Ärztlichen Direktors bereits ausgeschrieben. Der Ausschreibungstext für die Stelle des Kaufmännischen Direktors soll dem Gesundheitsausschuss vorgelegt werden. Das habe Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) versprochen. „Wir nehmen sie beim Wort“, erklärte Deppe.

Der Stadtrat entscheidet in der nächsten Woche über das Zukunftsszenario für das Städtische Klinikum.

Von Thomas Baumann-Hartwig