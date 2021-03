Dresden

Die Stadtratsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und SPD fordern ein neues Gutachten zur Zukunft des Städtischen Klinikums Dresden. Einen entsprechenden interfraktionellen Antrag haben die drei Fraktionen jetzt eingereicht. Das Gutachten soll dem Stadtrat bis zum 31. August vorgelegt werden.

Zukunftsszenario soll in den Fachgremien diskutiert werden

Damit gehen die Linken auf Konfrontationskurs zu ihrer Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke). Kaufmann hatte in der vergangenen Woche das Präferenzszenario von Verwaltung und Klinikleitung für das Klinikum vorgestellt. Das Szenario ist Gegenstand einer Vorlage, die jetzt in den Fachgremien diskutiert und im Juni im Stadtrat beschlossen werden soll.

Die Pläne sehen einen stationären Campus am Standort Friedrichstadt mit 1100 Betten vor. Der Standort Trachau soll ein stationäres Notfallzentrum behalten, ansonsten aber auf die Themen ambulante Versorgung und betreutes Wohnen ausgerichtet werden. Am Standort Bühlau soll ein Zentrum für psychische Gesundheit entstehen. Die Kosten für das Zukunftskonzept, das bis 2025 umgesetzt werden soll, belaufen sich auf rund 500 Millionen Euro. Verwaltung und Klinikleitung rechnen mit einem hohen Fördermittelanteil.

Linke: Ernst & Young ist kein unabhängiger Gutachter

Grundlage des Konzepts ist ein Gutachten der Unternehmensberatung Ernst & Young. Die Analyse sei dem Ausschuss für Gesundheit auf mehreren Sitzungen vorgestellt worden, heißt es in einer Mitteilung der drei Fraktionen. Trotz zahlreicher Nachfragen seien aber wesentliche Fragen offen geblieben. „Ernst & Young ist kein unabhängiger Gutachter, sondern seit über zwanzig Jahren ein Protagonist der neoliberalen Umgestaltung des deutschen Gesundheitswesens“, erklärte Stadtrat Jens Matthis (Die Linke). Bevor die Stadt von Ernst & Young unterstützte Pläne umsetze, müsse sie sich Klarheit darüber verschaffen, was dies langfristig für die Gesundheitsversorgung in Dresden bedeuten könne.

Grüne: Warum kein Zentrum in Neustadt?

Das Konzept der Verwaltung enthalte viele richtige Vorhaben wie die Bildung leistungsfähiger medizinischer Zentren, erklärte Grünen-Gesundheitsexperte Wolfgang Deppe. Es müsse aber geklärt werden, ob eine komplette Schließung des Krankenhauses Neustadt für die stationäre Versorgung wirklich notwendig sei. „Dies wird im Konzept der Verwaltung und der beratenden Gutachter bei Weitem nicht ausreichend begründet.“ Es stehe die Frage, warum nicht eines der medizinischen Zentren in Neustadt stationiert werden könne.

Höchste Bedeutung für die Menschen in Dresden

Bei einer so wichtigen und kostenträchtigen Entscheidung sollte der Stadtrat einem guten medizinischen Brauch folgen und sich eine zweite Meinung einholen, so Deppe: „Wie vor einer schwierigen Operation.“ Die aufgeworfenen Fragen seien von höchster Bedeutung für die Gesundheitsversorgung der Menschen in Dresden.

SPD: Was wird mit dem Personal?

Sozialdemokrat Vincent Drews erklärte, die gegenwärtig vorliegenden Informationen würden nicht ausreichen. „Für uns sind die Konsequenzen für das Personal des Klinikums von zentraler Bedeutung. Gibt es einen Stellenabbau oder werden die überlasteten Beschäftigten entlastet?“, fragt Drews. In Sachen Klinikum gehe Gründlichkeit vor Schnelligkeit.

Petitionsausschuss befasst sich mit Bürgerbeteiligung

Der Petitionsausschuss befasst sich am Mittwoch erneut mit einer von fast 5000 Personen unterstützten Petition gegen die Zukunftskonzeption von Verwaltung und Klinikleitung. Dabei will sich der Ausschuss auf Möglichkeiten verständigen, wie die Bürger in den Umgestaltungsprozess einbezogen werden können. Das Bündnis für Pflege hat für Mittwochnachmittag vor dem Stadtmuseum – dort tagt ab 16 Uhr der Ausschuss – eine Aktion angekündigt. Matthis und Gewerkschaftssekretär Benjamin Ludwig werden kurze Redebeiträge abgeben.

Von Thomas Baumann-Hartwig