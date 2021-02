Städtisches Klinikum Dresden: Diese Folgen hat Corona

Dresden

Wie kommt das Städtische Klinikum Dresden wirtschaftlich durch die Coronakrise? Fachlich meistern Ärzte, Schwestern, Pfleger und die anderen Beschäftigten die Herausforderung. Aber wie wirkt sich Corona auf die Zahlen aus? Und was wird mit dem Zukunftsplan, der bis 2035 einen großen stationären Standort in Friedrichstadt vorsieht und in Neustadt überwiegend ambulante Bereiche? Fragen an den kaufmännischen Direktor Marcus Polle.

Ende vergangenen Jahres hieß es, dass etlichen Kliniken in Deutschland wegen Corona die Zahlungsunfähigkeit droht. Wie war das bei Ihnen?

Marcus Polle: Die Liquidität hat sich stabil entwickelt. Wir haben einen relativ hohen Kreditrahmen, der bei Weitem ausgereicht hat. Die Ausgleichszahlungen, die wir vom Bund erhalten haben, waren auskömmlich. Es gibt keine Liquiditätsengpässe.

Das Städtische Klinikum Dresden hat beim Thema Corona sehr viel Expertise aufgebaut. Lässt sich das auch in wirtschaftlichen Ertrag ummünzen?

Es ist ein Nullsummenspiel. Das Ergebnis, das wir momentan erzielen, ist ausgewogen. Das liegt auch an der Expertise, die wir zur Corona-Thematik aufgebaut haben. Wir hatten am 16. Oktober 2020 die erste Krisensitzung nach dem Frühjahr im Haus. Danach mussten wir unsere Kapazitäten für den Normalbetrieb herunterfahren. Wir waren sehr konsequent. Wir haben Entscheidungen gefällt und die Ruhe bewahrt.

Schon im Sommer haben wir uns mit der Frage befasst, wie wir Personal für eine zweite Welle besonders qualifizieren und zur Verfügung stellen können. Das Städtische Klinikum Dresden hat bei der Behandlung von Corona-Patienten eine bedeutsame Rolle übernommen, auch für den ostsächsischen Raum. Das alles haben wir getan, ohne dass wir wussten, welche Ausgleichszahlungen wir bekommen werden.

Der Bescheid kam am 16. Dezember. Es gab keine Festlegungen, was wir bereithalten müssen. Mit unserer Verantwortung für die Daseinsfürsorge der Dresdner Bürger haben wir es trotzdem getan. Jetzt überlegen wir, wie wir ambulante Nachsorgestrukturen aufbauen können.

Sind die Coronahilfen des Bundes für die Kliniken auskömmlich?

In der ersten Welle hat der Bund 2,7 Milliarden Euro geplant. Am Ende sind es 9,2 Milliarden Euro geworden. Das war insgesamt mehr als auskömmlich. In der zweiten Welle gab es doch einige Anlaufschwierigkeiten. Da werden wir deutlich restriktiver ausgeglichen.

Patienten müssen auf geplante Eingriffe warten

Nach einer kurzen Rückkehr zur Normalität ist das Klinikum seit Herbst im Krisenmodus. Operationen müssen verschoben werden, Patienten kommen nicht zu ambulanten Behandlungen. Wie hoch ist der Verlust?

Wir sind mit den Mitteln für die Freihaltung der Betten klargekommen. Wir können damit die Umsatzeinbußen ausgleichen, das hat nicht zu einer Ergebnisverschlechterung geführt. Seit Ende November werden geplante Eingriffe komplett verschoben und neben dem Covid-Bereich alle Notfälle und dringlichen Eingriffe behandelt. Dadurch gibt es heute sehr viele zu therapierende Patienten. Durch den Rückgang der zu behandelnden Covid-Patienten hoffen wir, dass wir bald wieder geplante Eingriffe vornehmen können. Bis Ende Februar sind Ausgleichszahlungen garantiert. Wir gehen davon aus, dass wir die Zahlungen auch im März benötigen werden.

Zu wenig Intensivpflegepersonal in Deutschland

Wie lange verkraftet das Gesundheitswesen noch Corona? Wann geht das System in die Knie?

Neben den Corona-Patienten haben wir in den vergangenen drei Monaten alle Notfälle und Patienten mit dringendem Behandlungsbedarf versorgt. Beispielsweise in der Onkologie. Die zwei Wochen vor Weihnachten waren die härteste Zeit. Aber wir haben keinen Patienten abgewiesen. Es war wirklich hart, aber alle Notfälle wurden behandelt. Der Engpass in der Intensivmedizin ist nicht die apparative Ausstattung. Es gibt in Deutschland zu wenig Intensivpflegepersonal. Das ist das eigentliche Problem. Wenn wir daran nichts ändern, wird es ein Engpass bleiben. Aber insgesamt hatten wir die Situation mit Corona in Deutschland gut im Griff. In Ostsachsen gab es eine sehr, sehr heikle Situation. Die Leitstelle am Universitätsklinikum hat sehr gut gearbeitet. 40 Intensivpatienten konnten in den zwei Wochen vor Weihnachten in andere Bundesländer verlegt werden. Sonst wären wir kollabiert. Insgesamt ist das Gesundheitssystem und die Versorgungssicherheit in Deutschland sehr stabil aufgestellt.

„Die zwei Wochen vor Weihnachten waren die härteste Zeit“

Sie mussten sich im Dezember für die Aufnahme von Corona-Patienten abmelden. Warum?

Alle Häuser in Ostsachsen haben sich von der Leitstelle zwischendurch abgemeldet, wenn die eigene Kapazität ausgeschöpft war. Auch dies war bei uns der Fall und ist ein ganz reguläres Prozedere.

Wann werden Sie zum Normalbetrieb zurückkehren können?

Da kann heute noch niemand eine Einschätzung geben. Das hängt insbesondere davon ab, wie die Mutationen sich ausbreiten. Und von der Geschwindigkeit, mit der geimpft wird. Wir sitzen mindestens einmal pro Woche zusammen und erarbeiten die Bettenplanung. Wir haben in der Hochphase über 450 Betten gesperrt, um das Personal in den Covidbereichen einsetzen zu können. Dies passen wir nun flexibel an, davon werden auch die nächsten Wochen noch geprägt sein.

Umfassende stationäre Klinik in Friedrichstadt

Dem Städtischen Klinikum stehen große Umstrukturierungen bevor: Gegner der Pläne bemühen die Coronakrise als Beweis dafür, dass das Krankenhaus Neustadt bleiben muss. Ein legitimes Argument?

Nein. Das Gegenteil ist der Fall. Die Pandemie zeigt doch gerade, wie wichtig es ist, die Somatik an einem Standort zu konzentrieren. Wir haben die Ressourcen gegenwärtig aufgeteilt. In Friedrichstadt stellen wir eine komplexe Notfallversorgung sicher, weil wir hier Neurochirurgie, Gefäßchirurgie und Unfallchirurgie haben. In Neustadt befindet sich mit der Infektiologie ein ganz wichtiger Bereich mit großer Expertise. Wenn jetzt ein Patient mit einem Polytrauma eingeflogen wird in Friedrichstadt, kann es passieren, dass alle Intensivbetten mit Coronapatienten belegt sind, aber in Neustadt zwei Intensivbetten für Coronapatienten frei sind. Das führt zu sehr komplizierten Prozessen. Hinzu kommt, dass sich Friedrichstadt mit der Pavillonbauweise hervorragend für Bewältigung einer Pandemie eignet. Unsere Vision heißt: ein Standort für die Somatik und damit kurze Wege. Die Pandemie zeigt, wie wichtig es ist, dass wir unser Präferenzszenario umsetzen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie geht es mit den Plänen weiter? Was sagt der Fördermittelgeber dazu?

Die Prozesse sind nicht zum Erliegen gekommen. Die Stadtverwaltung erarbeitet die Vorlage. Wir streben eine Stadtratsentscheidung im Juni an. Wir arbeiten intern ganz konkret weiter und führen Vorgespräche mit dem Sozialministerium. Wir stellen dort eine große Sympathie für unser Präferenzszenario fest, weil wir dies inhaltlich überzeugend aufgebaut haben. Wir haben intern auch emotionale Reaktionen, die es zu würdigen gilt. Entscheidend ist aber die inhaltliche Überzeugungskraft unseres Präferenzszenarios, wodurch wir die bestmögliche Medizin der Zukunft sicherstellen werden. Wir haben keine großen Schwierigkeiten, das Haus von Frau Köpping überzeugen zu können. Wir brauchen aber auch die grundsätzliche Freigabe vom Stadtrat. Wir sprechen nicht von 400 Millionen Euro Finanzbedarf sofort, sondern wir werden Scheiben definieren, die jeweils beantragt und damit auch vom Stadtrat freizugeben sind.

Neurologie nach Friedrichstadt, vierter Kreißsaal in Neustadt

Welche Zwischenschritte bei der Neuausrichtung planen Sie?

Wir sind schon heute dabei, unsere Strukturen voranzubringen. In diesem Jahr ist der Umzug der Neurologie von Neustadt nach Friedrichstadt geplant. Das ist der finale Baustein für unser Kopfzentrum. Am Standort Neustadt planen wir einen vierten Kreißsaal. 2023 ist der Umzug der Kardiologie vom Weißen Hirsch nach Friedrichstadt vorgesehen. Wir investieren in unsere Standorte! Wir arbeiten sehr konzentriert daran, unser Leistungsangebot auch heute schon weiter zu verbessern. Dabei sind wir sehr konkret und setzen Dinge verbindlich um. Je größer unsere medizinischen Zentren, umso größer ist auch die Expertise, dies ist in der Medizin generell bewiesen. Wir warten mit unserer Weiterentwicklung nicht bis 2035, wir haben bereits begonnen!

Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann sprach von einem Marathonlauf bei der Neuausrichtung des Klinikums. Bei welchem Kilometer sind Sie jetzt?

Unser Szenario ist auf 15 Jahre ausgelegt und ein Jahr liegt hinter uns. Wir haben 2020 sicher ein paar Kilometer mehr zurückgelegt, und dies trotz Corona – haben aber den wesentlichen Teil immer noch vor uns. Daher gilt es, unsere Kraft gut einzuteilen und gut mit all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Ziel zu kommen.

Von Thomas Baumann-Hartwig