Städtisches Klinikum Dresden: Deutlich weniger Corona-Patienten

Dresden

Gute Nachrichten aus dem Städtischen Klinikum Dresden. Die Zahl der Corona-Patienten geht deutlich zurück. Wurden am vergangenen Freitag noch 54 Infizierte auf Normalstationen und drei auf der Intensivstation behandelt, so waren es am Donnerstag noch 36 Patienten auf Normalstationen und zwei auf der Intensivstation. „Aus diesem Grund reduzieren wir die Vorhaltung von Covid-Betten auf Normal- und Intensivstationen“, erklärte Klinikum-Sprecherin Viviane Piffczyk.

Der Gipfel ist offensichtlich überwunden

Professor Sebastian Schellong, Medizinischer Direktor am Städtischen Klinikum Dresden, erklärte: „Sachsen liegt in Bezug auf die Inzidenzen im Mittelfeld. Der Gipfel der Omikron BA.2-Welle ist offensichtlich überwunden.“ Die Ausfallquoten unter den Beschäftigten des Klinikums würden ebenfalls zurückgehen. Das sei in vielen Bereichen aber nur bedingt zu spüren. „Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nachlassen, die Hygieneregeln einzuhalten.“

Klinikum passt Besuchsregelung an

Das Klinikum hat die Besuchsregelung angepasst. Besuch ist nach der 1-1-1-Regel möglich: ein Besucher zu einem Patienten für eine Stunde. In der Onkologie und Nephrologie sind Besuche weiterhin nur nach persönlicher Absprache möglich. Bei Kindern ohne aufgenommene Begleitperson kann die Besuchszeit in Abstimmung mit dem Klinikpersonal individuell verlängert werden, so Piffczyk. Test und FFP-2-Maske seien für Besucher weiter Pflicht.

Von Thomas Baumann-Hartwig