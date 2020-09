Dresden

Am Mittwoch diskutieren Stadträte und von den Fraktionen benannte Fachleute über die Zukunft des Städtischen Klinikums Dresden. Die Expertenanhörung wird ab etwa 15.30 Uhr live im Internet übertragen.

In den vergangenen Monaten hat ein Begleitteam aus Direktorium des Klinikums, Vertretern der Belegschaft, Stadträten und Verwaltungsmitarbeitern ein Zukunftsszenario für den städtischen Eigenbetrieb erarbeitet. Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann ( Die Linke) und Marcus Polle, kaufmännischer Direktor des Klinikums, stellen im DNN-Interview die Pläne vor.

Anzeige

Welche Erkenntnisse versprechen Sie sich von der Expertenanhörung?

Weitere DNN+ Artikel

Kris Kaufmann: Das ist ein ganz wichtiger Zwischenschritt. Wir stellen die Arbeit der vergangenen Monate im Begleitteam und mögliche Optionen für die Weiterentwicklung der Medizin einer breiten Öffentlichkeit vor. Jetzt wird das Konzept auf der Ebene der Experten diskutiert.

Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann. Quelle: Marlen Mieth

Wir haben ein Präferenz-Szenario für unser Städtisches Klinikum. Wir werden sicher den einen oder anderen kritischen Hinweis erhalten. Das werden wir bei der Stadtratsvorlage, die im Oktober erstellt wird, berücksichtigen. Dann hoffen wir auf eine intensive Debatte in den Gremien.

Kaufmann : Neustadt wird nicht geschlossen

Ist das Sanierungskonzept für das Städtische Klinikum schon fertig?

Marcus Polle: Wir haben ein Präferenz-Szenario für die Zukunft der stationären Standorte entwickelt. Dieses sieht vor, die somatischen* Abteilungen in Friedrichstadt zu konzentrieren. Trachau wollen wir mit einem Notfallzentrum, ambulanten Angeboten, aber auch Pflege- und Wohnangeboten weiterentwickeln. Die Psychiatrie wollen wir weitestgehend an einem Standort konzentrieren.

Kris Kaufmann: Wir haben damit zunächst eine grobe Strategie für die Unternehmensentwicklung entworfen, konkrete Baupläne haben wir noch nicht. Über die Gestaltung einzelner Bauten reden wir, wenn der Stadtrat das Zukunftskonzept bestätigt hat.

Marcus Polle: Unsere Zukunftsstrategie ist auf das Jahr 2035 ausgelegt. Parallel dazu arbeiten wir viele kleine Aufgaben ab, die zur wirtschaftlichen Erholung des Klinikums beitragen.

Blicken wir ins Jahr 2035. Wird das Krankenhaus Neustadt geschlossen?

Kris Kaufmann: Nein, der Standort wird nicht geschlossen. Wir sprechen über eine Strategie, die die Standorte Bühlau, Trachau, Friedrichstadt und Löbtau neu ordnet und zusammenbringt. Aus dem eher zufällig entstandenen Gemischtwarenladen wollen wir einen qualifizierten medizinischen Anbieter entwickeln. In Friedrichstadt soll der größte Teil der Somatik gebündelt werden. In Trachau wird es weiter Betten im Notfallzentrum geben. Aber wir werden den ambulanten Sektor stärker betonen. Der Arbeitstitel heißt: „Gesundheitsquartier der Generationen“. Es geht um ambulante Begleitung, Notfallversorgung, aber auch Kurzzeitpflege und Wohngruppen.

Bühlau als Standort für psychische Gesundheit

Krankenhäuser werden zu großen Teilen mit Fördermitteln finanziert. Diese sind an Fristen gebunden. Kollidiert das mit Ihren Plänen?

Marcus Polle: Bis zum Jahr 2035 werden wir nach wie vor eine stationäre Versorgung im Krankenhaus Neustadt anbieten. Wir haben uns die Bindungsfristen natürlich angeschaut und auch mit dem sächsischen Sozialministerium gesprochen. Es wird auch über 2035 eine medizinische Nutzung geben. Der Operationssaal wird beispielsweise für ambulante Operationen genutzt.

Der Kaufmännische Direktor des Klinikums, Marcus Polle. Quelle: Klinikum

Wie groß soll Friedrichstadt werden? Reicht der Platz für eine Erweiterung?

Marcus Polle: Wir wollen Friedrichstadt von 900 auf rund 1100 Betten erweitern. 200 Betten mehr sind baulich möglich.

Kris Kaufmann: Es gibt ja durchaus noch Brachflächen in Friedrichstadt. Wir haben jetzt Potenziale und werden auch 2035 noch Flächen für Erweiterungen finden.

Was wird aus dem Standort Bühlau?

Kris Kaufmann: Wenn wir profilierte Standorte entwickeln wollen, dann sehen wir den Waldstandort als ideal für ein Zentrum für psychische Gesundheit an. Wir planen dort mit 220 psychiatrischen Betten. Die derzeitigen weiteren somatischen Nutzungen wollen wir auf dem Campus Friedrichstadt integrieren. Wir sehen in Bühlau auch den Platz für eine seit Jahren dringend benötigte sozialtherapeutische Wohngruppe für bis zu 36 Bewohner. Der Standort ist auch ideal für ein Seniorenpflegeheim mit psychischem Schwerpunkt geeignet.

Marcus Polle: Wir haben uns die Versorgungssituation in Dresden angesehen und halten eine weitgehende Zentrierung der Psychiatrie in Bühlau für sinnvoll. Wir planen aber auch mit 40 psychiatrischen Betten und Plätzen in der Tagesklinik in Friedrichstadt. Damit ist die psychiatrische Versorgungssituation in Dresden sehr gut verteilt und abgedeckt.

Sozialministerium lässt schon Zustimmung durchblicken

Was steht auf dem Preisschild für ihr Konzept?

Kris Kaufmann: Erste Kalkulationen gehen von 400 Millionen Euro für das Präferenzszenario aus. Die Finanzierung teilt sich auf in Strukturfondsmittel, Einzelfördermittel und Gelder der Landeshauptstadt Dresden. Unser Weg wird nicht billig, aber seinen Preis wert sein. Auch im jetzigen Zustand fallen Kosten an, die sich schnell im dreistelligen Bereich für die Landeshauptstadt bewegen werden. Wir befinden uns in Gesprächen mit dem Freistaat. Wenn das Konzept von der Politik bestätigt wird, können wir schon heute an morgen denken und die entsprechenden Planungsmittel bereitstellen. Wir können mit dem Haushalt für 2021 die Weichen für die Zukunft stellen.

Marcus Polle: In unserem Präferenzszenario werden wir etwa 70 Prozent der Mittel für Neubauten verwenden. Wir werden nicht viel Geld in alte Bausubstanz investieren, wenn sich ihr Zustand dadurch nicht gravierend verbessern lässt. Das Sozialministerium lässt inhaltliche Zustimmung für unseren Weg erkennen.

Was bedeuten die Pläne fürs Personal? Entlassen Sie Beschäftigte?

Marcus Polle: In den vergangenen drei Jahren hat das Klinikum auf Leistungswachstum gesetzt und Personal eingestellt. Das Wachstum ist nicht eingetreten, wir müssen nun das Personal an die Leistung anpassen, was aber nichts mit dem Zukunftsszenario zu tun hat. In unserem großen Haus haben wir die Möglichkeit, Personal dort einzusetzen, wo es gebraucht wird.

Wir haben unsere Kapazitäten für das Zukunftsszenario berechnet und kommen zu dem Schluss, dass wir die Zahl der Betten im Jahr 2035 von 1540 um 130 verringern können, was aber schon der heutigen Situation entspricht. Wir wollen unser Angebot noch attraktiver und zukunftsfähig gestalten. Das geht nur über große Abteilungen und Zentren, in denen Subspezialisierungen angeboten werden. Damit wird die Nachfrage nach unseren Angeboten steigen.

Kris Kaufmann: Auf den Punkt gebracht: Wir bauen leere Betten ab. Das Personal ist unsere wichtigste Ressource. Wir wollen unseren qualifizierten Beschäftigten moderne Arbeitswelten anbieten. Ich sage ganz klar: Niemand muss Angst vor Kündigungen haben.

Steht die schwarze Null Mitte des Jahrzehnts?

Marcus Polle: Die Fallzahl ist nur ein Indikator. Wir müssen uns auch fragen lassen, welche Fälle eigentlich zu uns kommen. Wir wollen den Schweregrad der Fälle steigern und eine noch komplexere Medizin anbieten, wir wollen damit unseren Status als Schwerpunktversorger deutlicher ausgestalten. Die Expertise dafür ist da. Dies bedeutet nicht nur Schwerpunktversorgung, sondern die Grundversorgung wird bei uns ebenso abgedeckt. Wir können und wollen jeden Patienten versorgen und müssen niemand nach einer Blinddarmoperation in ein anderes Krankenhaus verlegen, falls es zu Komplikationen kommt.

Zurück zur Gegenwart. Ist unter den jetzigen Rahmenbedingungen eine schwarze Null realistisch? Oder muss man sich daran gewöhnen, dass das Städtische Klinikum nicht kostendeckend arbeiten kann?

Marcus Polle: Mit der Organisationsstruktur wie vor einem halben Jahr würden wir dauerhaft Defizite erwirtschaften. Wir verändern aktuell einiges.

Lesen Sie auch: Unglaubliches Missmanagement – Ein Kommentar zum Städtischen Klinikum Dresden

Im Moment sind wir dabei, Doppelstrukturen an den Standorten Friedrichstadt und Neustadt behutsam zusammenzuführen. Unter Beibehaltung von aktuell doppelten Fachabteilungsstrukturen an den Standorten müssen wir nicht die gleichen Subspezialisierungen an zwei Standorten anbieten. Das teilen wir gut auf, natürlich wird es bis 2035 zahlreiche Schwerpunkte auch weiterhin am Standort Neustadt geben. Zudem muss der Ressourceneinsatz zur Leistungserbringung passen. Wir analysieren das aktuell in allen Bereichen und passen bei Bedarf an. Wenn unsere Rechnung aufgeht, könnten wir Mitte der 2020er Jahre wieder eine schwarze Null schreiben.

Eine politische Frage: Halten Sie die gravierenden Veränderungen für mehrheitsfähig?

Kris Kaufmann: Ich erwarte eine kontroverse politische Debatte. Es gibt Kritiker unseres Konzeptes. Aber Leugnen ist keine Strategie. Es obliegt der Politik, bessere Vorschläge zu machen. Sollte die Vorlage, die wir im Herbst in die Gremien bringen, keine Mehrheit finden, werden wir einen jährlichen Zuschussbedarf im zweistelligen Millionenbereich haben. Und wir können das Klinikum nicht zukunftsfest gestalten. Unsere Chefärzte haben eine klare Meinung: Das ist der richtige Weg, nur so kann es funktionieren. Wir brauchen Zentren und Angebote sowohl in der Breite als auch in der Tiefe.

Marcus Polle: Es besteht mit unserem Präferenz-Szenario die einmalige Chance, das medizinische Angebot des Städtischen Klinikums im Blick auf die Daseinsfürsorge in Dresden weiterzuentwickeln, damit würde auch die Attraktivität als Arbeitgeber enorm steigen. Wir haben Einigkeit mit den Chefärzten aus dem Begleitteam. Den Neustädter Kollegen fällt es schwer, solche Entscheidungen zu treffen. Aber auch sie empfehlen dieses Szenario. Wenn wir diese Chance nicht nutzen, wird es unter erschwerten Bedingungen weitergehen müssen. Ohne Zustimmung des Stadtrates zu diesem Konzept wird es keine Strukturfondsmittel geben.

* Die somatischen Abteilungen eines Krankenhauses befassen sich mit den körperlich bedingten Krankheiten.

Der Livestream im Internet: www.dresden.de/livestream

Von Thomas Baumann-Hartwig