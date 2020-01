Städtische Unternehmen unterstützen Menschenkette in Dresden

Dresden

Die Arbeitsgruppe „13. Februar“ ruft auch in diesem Jahr alle Einwohner auf, sich an der Menschenkette zu beteiligen. Wie in den vergangenen Jahren soll diese mit mehr als 10.000 Menschen die Innenstadt umschließen. Für die Teilnahme werben nun die DVB, die Drewag, die Stadtentwässerung und der Regiebetrieb.

Die Menschenkette 2019

Zur Galerie Etwa 11 500 Menschen, darunter Gäste aus Breslau und Coventry, reihten sich am Mittwoch in die Menschenkette um die Dresdner Innenstadt ein.

Dafür werden – wie in den letzten Jahren – wieder Straßenbahnen, Busse und Winterdienst – sowie Entsorgungsfahrzeuge mit dem Werbemotiv beklebt. Die städtischen Unternehmen wollen so ein sichtbares Zeichen für Frieden, Demokratie und Menschenrechte setzen.

13. Februar Am 13. Februar gedenken die Dresdner der Zerstörung ihrer Stadt im Zweiten Weltkrieg. Jedes Jahr instrumentalisieren aber auch Rechte den Gedenktag für sich. • Infos, Termine, Meinungen – Unser Themenspecial zum 13- Februar

Von DNN