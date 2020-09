Dresden

Die erste Hürde ist zunächst einmal dieses Wort: Ausdrucksmalerei! Was ist das, was könnte das sein? Pure Übertragung aus dem Französischen („l’expression“) oder die eigene Irritation im Unwissen darüber, welche Geschichte sich dahinter verbirgt? Ganz offensichtlich aber ist es keineswegs ein abwertender Begriff zum Tun eben jener, die das Malen – frei und begleitet zugleich – auf sehr eigene Weise aktiv in ihr Leben einbeziehen.

Wer dazu etwas auf sehr sinnliche Weise erfahren will, kann sich derzeit die unlängst eröffnete Ausstellung „Bilder ohne Rahmen“ der Städtischen Galerie Dresden anschauen. Ein Titel, der zwar auf rahmenlose Werke verweist, aber doch nicht auf namenlose. Denn fast jede der 48 Arbeiten von 22 Ausdrucksmalerinnen und -malern im Alter von neun bis 69 Jahren benennt immerhin den Vornamen jener, die sie geschaffen haben. Ergänzt von deren Gedanken, die sie dazu äußern. Wie zum Beispiel: „Das Malen eines Bildes ist wie ein Geschenk an mich selbst, das ich ganz langsam auspacke.“ (Margit) Oder: „Im Malraum bin ich geschützt und kann sein, wie ich bin.“ (Birgit)

Begonnen hatte dieses Projekt bereits 2016, damals mit jungen unbegleiteten Geflüchteten im Alter von 14 bis 24 Jahren, die im dafür geschaffenen Malraum der Städtischen Galerie (eine Art „Geschützter Raum“) die Möglichkeit erhielten, Erlebtes und Erfahrenes ins Sichtbare zu bringen. Eine Auswahl dieser beeindruckenden Arbeiten des Beginnens ist als mediale Bildfolge in die derzeitige Ausstellung zur Ausdrucksmalerei mit einbezogen. Bei der es ganz offenbar für die Beteiligten nicht darauf ankommt, sich irgendeinem „Ziel“ oder einem vorgegebenem Anspruch anzunähern. Hier sucht und findet jeder auf ganz eigene Weise nach Wegen und Möglichkeiten, „beschenkt“ sich und damit vielfach auch andere.

Umfangreiches Begleitprogramm

Als Ursprungsort der Ausdrucksmalerei, für die es natürlich auch Vorläufer gibt, wird speziell Paris benannt, wo Arno Stern 1946 „in einem Heim für Kriegswaisen seinen ersten Malort“ einrichtete. In der Nachfolge entwickelte seine Schülerin Bettina Egger ( Zürich/ USA) darauf aufbauend eine eigene kunsttherapeutische Methode, das „Lösungsorientierte Malen“ (LOM). Und deren Schüler wie auch Assistent Laurence Fotheringham ( Schottland/ Schweiz) nennt wiederum seinen Weg ein „begleitetes, prozesszentriertes Malen“, hervorgegangen aus den Grundideen von Arno Stern.

Als das Projekt in Dresden 2016 startete, gehörten auch schon Irene Bader (ausgebildet bei Fotheringham und Margot Saak-Bitterling) sowie Franziska Schmidt, Kunstvermittlerin der Städtischen Galerie, mit zu den Initiatoren. Und ab 2017 öffnete sich dieser Malraum dann als ein Ort der Kreativität quasi für jeden Interessierten, woraus sich letztlich eine aktive Gruppe bildete, mit 30 bis 40 Malenden. Von denen nun eine eigene Arbeitsgruppe mit 14 Aktiven diese Ausstellung vorbereitet und mit Unterstützung der Partner realisiert hat. In vorbereitenden Workshops wählten sie beispielsweise den Titel der Schau, übernahmen die Auswahl der Bilder, diskutierten die Hängung der Arbeiten und verfassten Texte dazu.

In den nächsten Wochen gibt es in der bis zum 1. November geöffneten Ausstellung ein umfangreiches Begleitprogramm, zum Beispiel mit „Schnupperstunde“, „Erzählkarawane“, mit Kurzführungen, Abendrundgang, Vorträgen und Gesprächen. So können sich, wie angekündigt, am 9. Oktober, von 18 bis 20 Uhr, Erwachsene an einem Workshop beteiligen, um das „Ausdrucksmalen“ für sich auszuprobieren. Bei Interesse vorher anmelden: franziska.schmidt@museen-dresden.de. Der Treffpunkt ist an der Kasse. Wobei die Kosten pro Person (und das gilt offenbar für alle Mal-Termine im Hause) mit 5 Euro (3 Euro ermäßigt, kostenfrei für Geflüchtete) wahrhaft kulant angesetzt sind. Am Geld sollte es also nicht scheitern.

Zum Programm gehört ebenso, dass am 11. Oktober Ausdrucksmalen auf Ausdruckstanz trifft, wie es so schön heißt, wobei die Begrifflichkeiten hier fröhlichst vermischt werden. Aber spannend wird das garantiert, wenn sich junge Tänzerinnen und Tänzer der 8. Klasse Tanz von Petra Steinert des Heinrich-Schütz-Konservatoriums mit den Bildern der Ausstellung befassen und dann ab 16 Uhr ihre Improvisationen dazu vorstellen.

www.museen-dresden.de

Von Gabriele Gorgas