Dresden

Am vergangenen Wochenende berichteten wir über die Frage, ob Tempobeschränkungen, die für Montag bis Freitag ausgeschrieben sind, auch an Feiertagen gültig sind. Die Stadtverwaltung erklärte uns auf Anfrage, dass es in dem Falle nicht an Feiertagen gelte, sonst würde auf den Schildern der Zusatz „Auch an Feiertagen“ zu lesen sein. Einige Leser meldeten sich nicht nur bei den DNN, sondern auch bei der Dresdner Bußgeldstelle und widersprachen der Aussage.

Am Montag ruderte nun auch die Dresdner Stadtverwaltung zurück und erklärt: „Das Zusatzschild „Mo-Fr“ unter Geschwindigkeitsbeschränkungen gilt auch an Feiertagen, die auf einen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag fallen. Das OLG Brandenburg hat genau dazu entschieden.“

Auf diese Gerichtsentscheidung vom 28. Mai 2013 machten auch aufmerksame DNN-Leser aufmerksam. Das Gericht entschied damals, „dass die mit dem Verkehrszeichen 274 und dem Zusatzschild „Mo - Fr“ angeordnete Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auch dann gilt, wenn auf den betreffenden Wochentag ein gesetzlicher Feiertag fällt“, schreibt die Stadtverwaltung.

Dies entschied nicht nur das Oberlandesgericht in Brandenburg, sondern auch das Dresdner OLG am 15. September 2015. Dies hat der Verfassungsgerichtshof Sachsen später auch als verfassungsrechtlich unbedenklich hingenommen.

Von lml