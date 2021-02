Dresden

In der vierten und vorerst letzten Folge der Online-Filmreihe „Von Frust und Freiheit“ des Johannstädter Kulturtreffs geht es ums Bauen. In seinem Spielfilm „Die Architekten“ aus dem Jahr 1990 erzählt Regisseur Peter Kahane die Geschichte von Daniel Brenner, Ende Dreißig, der unter anderem Wartehäuschen für Bushaltestellen projektiert. Als er kurz vor dem Ende der DDR für einen Vorort von Berlin ein Kulturzentrum entwerfen soll, stößt er auf unüberwindbare Hürden.

Architekten verzweifeln an Eingriffen der Staatsmacht

Ehemalige Kommilitonen, die Daniel für den Auftrag begeistern möchte, sind aus dem Beruf ausgestiegen. Schließlich findet er doch ein Team aus sieben Leuten. Sie beginnen, Kultureinrichtungen, Spielplätze, Grünanlagen, Geschäfte und Gaststätten zu planen, doch immer wieder kollidieren ihre Ideale mit den Eingriffen der Staatsobrigkeit, an denen das Kollektiv schließlich zerbricht – und am Ende auch Daniel. Unter den vielen Menschen, die die DDR in Richtung Westen verlassen, ist auch seine Frau mit dem Kind.

Im Anschluss Videokonferenz mit Peter Kahane

Auch diesmal werden die Zuschauer, die den Film im Internet anschauen können, im Anschluss in einer Videokonferenz mit dem Regisseur darüber diskutieren können, so wie auch am vergangenen Sonntag, als es in dem Film „Wohin mit der Geschichte?“ außerhalb der Filmreihe ebenfalls um Architektur ging und der Dokumentarfilmer Hans-Christian Post – aus Dänemark zugeschaltet – interessante Einblicke in seine Arbeit gab. Der Kulturtreff und die DNN hatten gemeinsam zu der Veranstaltung eingeladen, die der Frage nachging, ob der Wiederaufbau barocker Wahrzeichen Dresdens den Rechtsradikalismus befördert haben könnte.

Auftakt für den Bürgerdialog zum neuen Stadtteilhaus

„Die Architekten“ von Peter Kahane leiten direkt zu den aktuellen Ereignissen in Dresden-Johannstadt über. Auch hier soll mit dem geplanten Stadtteilhaus ein neues kulturelles Zentrum entstehen. Am 26. Februar gibt es dazu einen Bürgerdialog. Neben dem Stadtplanungsamt und Architekten, die mit Entwürfen beauftragt wurden, gehört auch der Johannstädter Kulturtreff zu den Einladenden, denn ihm obliegt der künstlerische und kulturelle Aspekt, der über das neue Stadtteilhaus die Menschen in der Johannstadt näher zusammenbringen soll.

„Plattenwechsel – Wir in Aktion“ ist das Motto, unter dem der Kulturtreff im Rahmen des bundesweiten Städtebauförderprogramms „Utopolis“ federführend ein Dresdner Modell für mehr Bürgerbeteiligung entwickeln soll und mit dem er den Umzug vieler Akteure in der Johannstadt in das neue Stadtteilhaus begleitet – auch seinen eigenen. Dass die Planer an den Behörden verzweifeln, wie im Film von 1990, droht über 30 Jahre später wohl nicht mehr. Diskussionsbedarf gibt es beim Bürgerdialog am 26. Februar aber allemal.

Die Anmeldung ist per E-Mail an kontakt@johannstaedterkulturtreff.de möglich. Als Bestätigung gibt es dann den Link zum Stream „Die Architekten“ sowie den Zugang zur Videokonferenz zum vierten Teil der Filmreihe „Von Frust und Freiheit“ am Sonntag, 21. Februar ab 17 Uhr.

Von Holger Grigutsch