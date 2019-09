In Dresden einmalig: Gelebte Demokratie auf Stadtteilebene

Dresden

Matthias Kunert hat einen Job mit einem paradoxen Auftrag: Je besser Kunert seine Arbeit macht, umso sicherer ist es, dass er sie spätestens Ende 2023 verliert. Ein Umstand, mit dem Kunert gelassen umgeht: „Wir haben einen Projektcharakter mit einem Anfang und einem Ende.“ Kunert ist Quartiersmanager für das Fördergebiet Nördliche Johannstadt. Ende 2014 startete das Projekt. 2023 endet die Förderung.

Kunert und seine Mitstreiter haben viel erreicht. Und etwas fast Einmaliges für Dresden: In Johannstadt gibt es einen Stadtteilbeirat. Die früheren Ortsbeiräte und heutigen Stadtbezirksbeiräte gibt es schon lange. Aber ein demokratisches Gremium auf Stadtteilebene? Das gab es noch nie.

Stadtbezirke noch immer sehr große Einheiten

Der Stadtteilbeirat besteht aus zehn gewählten Vertretern von Bewohnern und Gewerbetreibenden und zehn Vertretern wichtiger Stadtteileinrichtungen, darunter Stadtbezirksamtsleiter André Barth, Vertreter von Kultureinrichtungen, sozialen Trägern und Schulen. Auch die Stadtbezirksbeiräte Marco Dziallas ( Die Linke) und Mirco Piprek (Bündnis Freie Bürger) wurden vom Stadtbezirksbeirat Altstadt in den Stadtteilbeirat entsendet.

Zwar sind auch die früheren Ortsbeiräte und heutigen Stadtbezirksbeiräte seit diesem Jahr demokratisch legitimiert und verfügen über ein eigenes Budget. Allerdings sind die Stadtbezirke noch immer sehr große Einheiten. So reicht der Stadtbezirk Dresden-Altstadt von der Friedrichstadt bis in die Johannstadt und umfasst rund 58 000 Einwohner. Das wäre immerhin die sechstgrößte Stadt in Sachsen.

„Wir drehen das Rad der Zentralisierung zurück“

Kann der Bürger in einem so großen Gebilde wirklich an der Gestaltung seines Wohnumfeldes mitwirken oder bedarf es kleinteiligerer Einheiten? „Wir glauben, die Menschen identifizieren sich am stärksten mit ihrem Stadtteil und mit ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Vor der eigenen Haustür ist bürgerschaftliches Engagement am leichtesten. Deshalb drehen wir das Rad der Zentralisierung ein Stück weit wieder zurück“, sagt Kunert.

Das Projekt „ Stadtteilfonds und Stadtteilbeiräte“, das nach der Johannstadt auch in Pieschen-Süd und Mickten umgesetzt wird, ist eines von acht sogenannten Reallaboren, mit denen sich Dresden beim Bundesministerium für Bildung und Forschung ( BMBF) um den Titel „Zukunftsstadt“ beworben hat. Das Ministerium erhofft sich einen deutschlandweiten Erkenntnisgewinn und fördert deshalb die Umsetzung des Modellprojektes sowie eine wissenschaftliche Begleitung über zwei Jahre.

Mehr als 50 Projekte gefördert

Nur der Fonds selbst kann nicht aus Bundesmitteln finanziert werden. Deshalb sind die Stadtbezirksbeiräte eingesprungen und haben den Stadtteilfonds zunächst bis Ende 2019 mit einem Betrag von umgerechnet 2 Euro pro Einwohner und Jahr gefüllt. Das entspricht in Johannstadt der Summe von 25 080 Euro für den Rest des Jahres. Seit Juli steht das Geld zur Verfügung, um Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität und zur nachhaltigen Entwicklung des Stadtteils zu fördern. Der Stadtteilbeirat entscheidet.

Was mit dem Geld bewirkt werden kann, zeigt der Verfügungsfonds, mit dem bereits seit 2015 mit jährlich 20 000 Euro im Soziale-Stadt-Fördergebiet „Nördliche Johannstadt“ mehr als 50 Projekte gefördert wurden. Es sind kleine Projekte, die den Stadtteil lebenswert machen: Ein Lastenrad zum Ausleihen. Ein Fußballturnier an der Schule. Eine Talkshow in der ehemaligen „Schokofabrik“. Verschiedenste Feste und der Johannstädter Advent. Auch ein Gemeinschaftsgarten auf einer brachliegenden Grünfläche sowie ein Theaterraum in der Grundschule wurden von den Nutzern selbst gestaltet.

Mit einem starken Akteur vernetzt – dem Stadtteilverein Johannstadt

Alle Projekte wurden von Anwohnern und Akteuren des Stadtteils eingereicht und umgesetzt. „Wir wollen gar nicht erst in die Versuchung kommen, zu viel selbst zu organisieren, sondern lieber die Johannstädter ermutigen, das in Eigeninitiative zu tun“, erklärt Kunert. Er ist kein Einzelkämpfer. In Johannstadt ist das Quartiersmanagement mit einem starken Akteur vernetzt – dem Stadtteilverein Johannstadt.

2017 gegründet, macht sich der Verein für die gleichen Ziele stark wie das Quartiersmanagement. „Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt Vereinsvorsitzende Andrea Schubert kurz und knapp. „Wenn sich Menschen finden, die ein Projekt umsetzen wollen und dafür Verantwortung übernehmen, unterstützen wir sie.“

Förderung von Projektideen aus Johannstadt Nordost und Süd

Der Stadtteilverein ist auch Träger des Stadtteilbeirats. Am 28. November 2018 wurden erstmals Bewohner und Gewerbetreibende in den Beirat gewählt. 15 Kandidatinnen und Kandidaten und mehr als 100 Einwohnerinnen und Einwohner haben sich an der Wahl beteiligt. Über die Vergabe eines Platzes musste sogar in einer Stichwahl entschieden werden.

Drei Mal hat der Stadtteilbeirat inzwischen getagt und Projektmittel vergeben – bislang nur aus dem Verfügungsfonds für das Fördergebiet „ Soziale Stadt“. In der jüngsten Sitzung am 29. August wurde dank des Zukunftsstadtprojektes erstmals auch über die Förderung von Projektideen aus Johannstadt Nordost und Süd durch den Stadtteilfonds entschieden. Wer Ideen für den Stadtteil hat und diese mit Förderung umsetzen will, den unterstützt der Stadtteilverein gern bei der Antragstellung.

Lösung konkreter Probleme

Der Stadtteilverein wird Schritt für Schritt Aufgaben des Quartiersmanagements übernehmen. Dabei geht es längst nicht nur um die Förderung von Kleinprojekten. Zu den Aufgaben zählen auch die Aufnahme und Vermittlung von Bürgeranliegen, die Information über aktuelle Themen und Veranstaltungen im Stadtteil und die Unterstützung bei der Lösung konkreter Probleme: So gelang es im gemeinsamen Engagement vieler Akteure im Stadtteil, die Lernbedingungen an der 102. Grundschule „Johanna“ deutlich zu verbessern. Ein aktuelles Thema ist die Überwindung von Konflikten zwischen Anwohnern und Jugendlichen im Umfeld des ehemaligen Plattenwerks.

Kunert überlässt nichts dem Zufall. Er kennt sein Projektende. „Es darf keine Lücke entstehen“, wissen er und Schubert. In den Projekten „Nachhaltige Johannstadt 2025“ und „ Stadtteilfonds und Stadtteilbeirat“ beschäftigt der Verein inzwischen bereits zwei Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter in Teilzeit. „Wir werden wohl noch weiteres Personal einstellen müssen“, ahnt die Vereinsvorsitzende.

Weitere Informationen zum Thema finden Interessierte im Internet unter www.qm-johannstadt.de/geld-fuer-mein-projekt.

Von Thomas Baumann-Hartwig