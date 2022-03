Stadtsportbund Dresden: „Sollen nur wir solidarisch sein?“

Dresden

Der Stadtsportbund Dresden hat mit Verwunderung auf die Debatte über die Schließung von fünf Stadtteilbibliotheken reagiert. „Ich habe gerade erst gemeinsam mit dem Oberbürgermeister 89 Vereine angeschrieben, die von den Schließungen der Turnhallen betroffen sind und um Solidarität gebeten“, erklärte Lars Kluger, Vorsitzender des Stadtsportbundes.

„Die gesamte Gesellschaft ist gefordert“

Er unterstütze die Linie von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), schnelle humanitäre Hilfe zu leisten und Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine Unterkünfte anzubieten, bekräftigte Kluger. „Aber es kann nicht so sein, dass nur die Sportler solidarisch sind. Hier ist die gesamte Gesellschaft gefordert.“

Hunderte Kinder und Jugendliche seien davon betroffen, dass die Stadt Sporthallen zu Notunterkünften umfunktioniert haben. „Deshalb kann ich die Aufregung nicht verstehen, wenn ein kleiner Teil an Bibliotheken vorübergehend schließen muss“, so Kluger. Die Sportvereine würden sich an der Integration von Kriegsflüchtlingen beteiligen und Kinder aus der Ukraine kostenlos mittrainieren lassen. Die Frage der Versicherung sei schnell und unbürokratisch gelöst worden.

„Keinen Keil in die Verwaltung treiben“

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ließ einen Eilantrag von Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und SPD am Donnerstagabend zur Stadtratssitzung nicht zu. Die drei Fraktionen wollten die Schließung der fünf Stadtteilbibliotheken rückgängig machen. Das Personal muss im Gesundheitsamt Mitarbeiter für die Ukraine-Hilfe unterstützen. „Es ist nicht sachdienlich, einzelne Bereiche zu privilegieren“, erklärte Hilbert seine Entscheidung. Die Schließung von Stadtteilbibliotheken sei ein sehr schwieriger Schritt. „Aber ich warne davor, einen Keil in die Verwaltung zu treiben“, so der OB. Die Corona-Pandemie und die Folgen des Krieges in der Ukraine würden die Verwaltung personell dramatisch fordern, aus allen Bereichen müssten Beschäftigte für diese Aufgaben abgestellt werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig