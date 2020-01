Dresden

Was übrig blieb vom rauschenden Fest, das sammelte auch dieses Jahr ab morgens sieben Uhr die Stadtreinigung Dresden ein. Bislang sind es 25.000 Tonnen Müll, die die Mitarbeiter der Stadtreinigung mit vier Großkehrmaschinen, drei Kleinkehrmaschinen, vier Papierkorbwagen und sieben Kleintransportern gesammelt haben. Im Einsatz waren 40 Mitarbeiter.

Mitarbeiter der Stadtreinigung, links im Bild Roman Sasek, rechts Holger Winkler. Quelle: Steffen Manig

Einsatzleiter rechnet mit bis zu 45 Tonnen Müll

„Dadurch dass am Theaterplatz dieses Jahr keine Veranstaltung stattgefunden hat, war es hier ein bisschen weniger als in den vergangenen Jahren“, erklärte Dieter Buttig, Einsatzleiter der Reinigung. Insgesamt schätze er jedoch mit einer normalen Müll-Bilanz von rund 40 bis 45 Tonnen. Im Vorjahr sammelten die Mitarbeiter der Stadtreinigung 37 Tonnen ein, vor zwei Jahren waren es 45 Tonnen.

Die Reinigung konzentriert sich am Neujahrstag erst einmal auf den innerstädtischen Bereich, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Elbwiesen und Radwege allerdings werden erst zu den regulären Terminen im Laufe der Woche gereinigt, so Buttig. „Eine Ausnahme ist das Königsufer. Das wurde schon heute gekehrt“, berichtet er. In den kommenden Tagen wird nach seiner Erfahrung noch einiges zu tun sein. Hier und da regen sich helfende Hände: Am Johannstädter Elbufer waren Spaziergänger zu beobachten, die sich mit Mülltüten ausgestattet hatten.

Von ps