Stadtratsfraktionen: Drewag soll in Dresden 100 Prozent Ökostrom liefern

Reichlich die Hälfte des von den Stadtwerken Drewag angebotenen Stroms stammt aus regenerativen Quellen. Den Stadtratsfraktionen der Grünen, Linken und SPD genügt das nicht: Sie fordern den Versorger auf, die Ökostrom-Quote deutlich zu erhöhen. Mit einem gemeinsamen Antrag verlangen sie von den Stadtwerken, einen Stufenplan zu erar­beiten, der den Weg bis zur Klimaneutralität beschreibt.

„Die Stadt muss als Vorbild vorangehen“

Zugrunde liegt ein im Januar vom Stadtrat gefasster Beschluss, der Klimaneutralität „deutlich vor 2050“ in Dresden als hohes Ziel beschreibt. Grüne, Linke und SPD wollen die schwammige Formulierung, die auf unterschiedlichen Terminvorstellungen bei den Parteien beruht, nun zuerst bei Drewag, den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) und städtischen Einrichtungen mit konkreten Vorgaben unterfüttern.

So verlangen sie in ihrem Antrag, Straßen- und Bergbahnen ab 2022 komplett mit Ökostrom zu betreiben. Derzeit entspreche der Anteil regenerativer Energien dem allgemeinen Strommix der Drewag, der bei knapp 54 Prozent regenerativen Energien liegt, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch. Die Verkehrsbetriebe seien sehr bemüht, nachhaltig und klimaschonend zu arbeiten.

Außerdem verlangen die drei Fraktionen, die Stromversorgung der Stadtverwaltung, aller Eigenbetriebe und der städtischen Beteiligungsunternehmen bis 2025 auf Ökostrom umzustellen. „Die Stadt muss als Vorbild vorangehen“, sagt SPD-Stadtrat Stefan Engel.

Verteuerung der Energiekosten abfedern

Wichtigster Bestandteil des Antrags ist aber der Vorstoß in Richtung Stadtwerke. Diese sollen bereits in der Mittelfristplanung 2021 bis 2024 den Stufenplan zu 100 Prozent Ökostrom berücksichtigen. Drewag-Sprecherin Gerlind Ostmann hat an dieser frühen Festlegung so ihre Zweifel. Zuerst müsse das Energie- und Klimaschutzkonzept der Landeshauptstadt überarbeitet werden, was bis 2021 geplant ist.

Gleichwohl nehmen die Drewag „das Thema sehr ernst“, wie sie sagt. Man gehe erste Schritte auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität, fügt sie mit Verweis auf den neuen Elektrodenkessel zur Energiespeicherung, die Wärmespeicher in Reick oder Beteiligungen an Windparkgesellschaften an. Aber: „Ei­ne Terminierung fällt im Moment schwer, weil viele Rahmenbedingungen wie Technologie- und Marktentwicklung noch nicht klar sind, ebenso müssen externe Ressourcen für grünen Wasserstoff und grünes Methan einbezogen werden.“

Auch bei den Fraktionen gibt es Bedenken. So gehe die Umstellung möglicherweise mit einer Verteuerung der Energiekosten einher, die dann sozial abgefedert werden müsse, meint Linke-Stadträtin Margot Gaitzsch. Gleichwohl sei das Vorgehen unvermeidlich. „Es geht auch um die Frage, ob die Drewag langfristig wirtschaftlich sein kann – die CO2 -Zertifikate werden künftig schließlich teurer“, sagt Grünen-Stadtrat Wolfgang Deppe.

Von Uwe Hofmann