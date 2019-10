Hans Müller-Steinhagen, Rektor der TU Dresden, wird britischer Honorarkonsul in Sachsen. Das teilte die britische Botschaft am Mittwoch mit. Müller-Steinhagen soll die Konsularabteilung der Britischen Botschaft in Berlin dabei unterstützen, britischen Staatsangehörigen im Freistaat Hilfe zu leisten.