Dresden

Der Stadtrat in Dresden hat den Umzug der 33. Grundschule von der Marienberger Straße an den Schilfweg beschlossen. „Endlich ist für die 33. Grundschule eine langfristige und dauerhafte sehr gute Lösung gefunden worden“, freute sich Schulleiterin Linda Mathew am Freitag auf DNN-Anfrage.

Dabei war bei der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag bis zuletzt unklar, ob es zu dem Beschluss kommt. Und das im ganz buchstäblichen Sinn. Mit einer überbordenden Tagesordnung war der Stadtrat in noch immer von Corona-Umständen beeinflusste Beratungen gestartet. Die Pandemieregeln verlangen es unter anderem, dass die Beratung möglichst nach 100 Minuten für eine Pause unterbrochen werden. Schon vor der Pandemie sollten die 16 Uhr beginnenden Sitzungen bis 22 Uhr abgeschlossen sein. So war auch an diesem Donnerstag am Ende der Zeit – zu einem großen Teil gefüllt von Debatten um eine Erklärung zum Ukraine-Krieg und zur grundsätzlichen Aufnahme von Flüchtlingen durch die Stadt – noch ganz viel Tagesordnung übrig.

Debatte kurz vor Sitzungsende

Ohne Debatte waren da schon die nächsten Sanierungsschritte für die 65. Grundschule in Kleinzschachwitz durchgewunken worden, ein paar Worte hielten manche Stadträte für notwendig, bevor der Neubau für die Berufsvorbereitende Ausbildungsstätte (BALD) an der Pirnaer Landstraße beschlossen werden konnte. Zur Pause gegen 21.15 Uhr hätte der Stadtrat auch noch über die Erhöhung der Elternbeiträge beschließen oder über die Beschleunigung des Ausbaus der Königsbrücker Straße diskutieren können. Aber die Stadträte nahmen sich vor dem Feierabend noch zwei andere Tagesordnungspunkte vor. Sie beschlossen einen finanziellen Nachschlag für Baukostensteigerungen beim Nachwuchszentrum der Dresden Monarchs und sie wollten abschließend beraten über die Vorlage zur „Einrichtung einer Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und Standortverlagerung der 33. Grundschule“.

Linke: Mehr Inklusion statt neue Förderschule

Anja Apel (Linke) verwies darauf, dass ihre Partei sowie SPD und Grüne sich immer wieder für „mehr Inklusion“ aussprechen würden. Eine neue Förderschule, in der Schüler mit einem bestimmten Handicap zusammengefasst werden, passe da natürlich nicht dazu. Doch hier mussten Frau Apel und Gleichgesinnte vor den Zahlen kapitulieren. In Dresden ist die Zahl der Kinder, denen Probleme bei der geistigen Entwicklung attestiert werden, in der letzten Zeit stark gestiegen. So seien zusätzliche Plätze in der Förderschule in diesem Fall unumgänglich.

Doch Apel äußerte auch Zweifel an den Zahlen und stellte in Frage, ob es in allen Fällen gerechtfertigt sei, Kindern Probleme in der geistigen Entwicklung zu bescheinigen. Wenn der Migrationsanteil bei diesen Kindern in der 1. bis 3. Klasse bei 68 Prozent liegt, könnte das auch am unzureichenden Unterricht für Deutsch als Zweitsprache (DAZ) liegen, der häufig dem Lehrermangel zum Opfer falle. Hier müsse die Stadt eine tiefergehende Analyse betreiben, mit „Bauchschmerzen“ stimme ihre Fraktion der neuen Förderschule zu.

Besondere Schule als geschützter Raum

Mathias Dietze (CDU) verwies darauf, dass nicht nur die Zahlen gestiegen, sondern auch die geistigen Behinderungen komplexer und damit der Förderbedarf umfassender geworden seien. Die Vorlage biete eine Lösung zumindest für die räumlichen Probleme der Förderschule, die auch Apel beklagt hatte. Und hier kommt die 33. Grundschule ins Spiel. Sie teilt sich den Standort an der Marienstraße 5 bis 7 gerade mit der Außenstelle der Robinsonschule, einer Förderschule für Kinder mit Problemen in der geistigen Entwicklung. Ausdrücklich betonte Dietze, dass der Aufnahme an einer Förderschule eine „umfangreiche sonderpädagogische Diagnostik“ vorausgehe. Es handele sich eben nicht um Kinder mit ein paar Schwierigkeiten, die vielleicht an Sprachbarrieren hängen. Diese Kinder hätten vielmehr einen umfangreichen Förderbedarf, den sie an der neuen Schule auch erhalten sollen.

Die Schulbaustelle am Schilfweg im Sommer 2021. Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Für Förderschulen als „geschützten Raum“ für Schüler mit besonderem Förderbedarf sprach sich auch Thomas Nitzsche (Freie Wähler) aus. Inklusion in Regelschulen sei da nicht immer der richtige Weg. Mit 67 Ja-Stimmen beschloss der Stadtrat die Einrichtung der Förderschule. Dann beendete Oberbürgermeister Dirk Hilbert die Sitzung des Stadtrats kurz vor 22 Uhr.

Erleichterung in letzter Minute

In letzter Minute konnte die 33. Grundschule damit noch aufatmen. Sie soll an den Schilfweg ziehen, wo derzeit eine neue Schule gebaut wird. Diese war als Bauauslagerungsstandort gedacht. Weil der nun wegfällt, soll die 92. Grundschule während der Sanierung ihres Stammsitzes an die Marienberger Straße ziehen und sich den Standort mit der künftigen Förderschule für einige Zeit teilen.

Die Baustelle für die neue Schule am Schilfweg im Januar. Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Grundschulleiterin Mathew zeigte sich am Freitag froh: „Wir – das Kollegium, die Eltern und nicht zuletzt die Kinder – freuen uns über bessere Lernbedingungen an einem großzügigen und modernen Standort.“ Der Schul- und Hortbetrieb, bislang auf drei Gebäude verteilt, könne künftig in einem Gebäude konzentriert werden. Die Verlagerung des Standortes werde „für unsere derzeitigen Grundschüler keine nennenswerten Änderungen im Schulweg mit sich bringen und wir können – wenn alles nach Plan läuft – hoffentlich im neuen Schuljahr auf dem Schilfweg starten“, erklärte Mathew. Entsprechend der Schulnetzplanung können dann bis zu vier Klassen je Jahrgang der Schule eingerichtet werden. Der Bedarf sei da.

Umzug mit Parallelen zum privaten Bereich

Nun würden Vorbereitungen für den eigenen Umzug und Abstimmungen mit der 92. Grundschule zu deren Einzug erfolgen. „Trotz des ambitionierten Zeitplanes für den Bau am Schilfweg haben wir die Chance, noch viel in Sachen Ausstattung mitbestimmen zu können“, teilte Mathew mit. Zudem sei der Umzug auch eine gute Gelegenheit „bei Vielem zu prüfen, ob es wirklich mit umziehen sollte“. Das sei bei einem Schulumzug nicht anders als im privaten Umfeld. Mathew: „Auswirkungen auf den Unterricht und auf die Schüler gibt es dabei nicht.“

Die komplette Einrichtung am jetzigen Standort wird von der 92. Grundschule weitergenutzt. Die 33. Grundschule ziehe „nur“ mit allen mobilen Dingen um. „Wenn baulich alles fristgerecht fertig wird, schaffen wir den Umzug in den Sommerferien, um dann pünktlich im neuen Schuljahr an den Start gehen zu können.“

Am Schilfweg wird es zunächst noch keine Sporthalle geben. Der Neubau steht noch in den Sternen, vor allem finanziell. Der Sportunterricht soll in dieser Zeit weiter an der Marienberger Straße erfolgen. „Mit der Aussicht auf die neue moderne Turnhalle werden wir auch diese Zeit überbrücken können, wir hoffen natürlich, dass die neue Halle zeitnah gebaut wird“, erklärte Mathew.

Von Ingolf Pleil